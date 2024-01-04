Забудовник вимагає позбавити будинок на Рейтарській у Києві статусу історичної пам'ятки

Компанія-забудовник "Нест" через суд вимагає позбавити статусу памʼятки історії будинок 1913 року на вулиці Рейтарській. Будівля Київського повітового земства знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

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За словами Перова, з позовом до Київського окружного адмінсуду звернулося ТОВ "Рейтарське". Права на це підприємство належать будівельній компанії "Нест".

Будівельники біля будівлі Київського повітового земства. Фото: Дмитро Перов.

ТОВ "Рейтарське" просить суд скасувати наказ про присвоєння охоронного статусу будівлі та виключити інформацію про неї з Державного реєстру нерухомих памʼяток України. На місці колишнього Київського повітового земства компанія планує побудувати бізнес-центр Reiter Hall.

Будівельники біля будівлі Київського повітового земства. Фото: Дмитро Перов.

Крім того, Дмитро Перов наголосив, що компанія "Нест" позиціює себе як забудовника, що зберігає історичну спадщину. Зокрема, проєкт Reiter Hall отримав престижну нагороду у сфері "Реновація історичного середовища".

"Ця нагорода є визнанням нашої філософії, яка полягає в тому, що ми з повагою ставимося до історії, професійно та відповідально будуємо сьогодні, а також створюємо об’єкти нерухомості, які стануть справжньою візитівкою міста в майбутньому", – зазначили в компанії.

Про будівлю Київського повітового земства

У цьому будинку діяло Київське повітове земство. Впродовж 1917-1918 років там проживав український громадсько-політичний діяч і письменник Микола Шаповал.

Наприкінці вересня 2023 року про незаконний демонтаж садиби за адресою Рейтарська, 37 повідомила співзасновниця ГО "Музей сучасного мистецтва" Ольга Балашова. Вона написала, що забудовник зносить садибу, послуговуючись незаконною документацією.

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Міністерство культури та інформаційної політики України тоді відреагувало на незаконне руйнування будинку в історичній частині Києва. У телеграм-каналі Міністерства розмістили заяву, в якій вимагають зупинити знесення історичної садиби, що знаходиться в буферній зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

28 вересня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ, у якому надало статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі Київського повітового земства за адресою вул. Рейтарська 37 та 37-А.