У Харкові померла акторка Вікторія Тимошенко, поранена під час атаки РФ

У харківській лікарні померла заслужена артистка України, акторка Вікторія Тимошенко. Вона отримала важкі поранення під час російської ракетної атаки по житлових кварталах Харкова 2 січня.

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Про це повідомив Харківський академічний драматичний театр у своєму Facebook.

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"З глибоким сумом і болем колектив Харківського академічного драматичного театру повідомляє про смерть, спричинену травмами внаслідок ворожої атаки на Харків, нашої колеги, заслуженої артистки України Вікторії Миколаївни Тимошенко", – повідомили у театрі.

Також там висловили співчуття родині та друзям акторки.

Крім того, про смерть Тимошенко повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

"Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня", – повідомили в ОВА.

Про Вікторію Тимошенко

Вікторія Тимошенко народилась 18 серпня 1939 року.

У 1960 році закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі Махачкали.

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У 1968-му почала працювати у Харківському академічному драматичному театрі (раніше – Харківський державний академічний російський драмтеатр імені Пушкіна). За роки роботи тут зіграла численну кількість ролей: Софія Іванівна ("Стара діва" Птушкіної), Мадам Сівель ("Моя парижанка" Ламуре), Бурикіна ("Шут Балакірєв" Горіна), Розалія ("Філумена Мартурано" Ед. де Філіппо), Фекла Іванівна ("Одруження" Гоголя), Голда, ("Поминальна молитва" за Шолом-Алейхемом), Мамаша ("Клінічний випадок" Куні), міс Мотморенсі ("Красуня і сім'я" Моема), Нана ("37 листівок" Макківера) та багатьох інших.

Вікторія Тимошенко. Фото: Харківський академічний драматичний театр / Facebook

Останнім часом Тимошенко була на пенсії. Востаннє вона виходила на сцену близько 10-15 років тому, розповів Суспільне Харків режисер драмтеатру Сергій Москаленко.

"Знаєте, що найжахливіше, в чому зла усмішка долі? Вона все життя пропрацювала в театрі російської драми. Ніби популяризуючи російське слово, в результаті загинула від російської ракети", – зазначив Москаленко.