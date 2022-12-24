Харківський драмтеатр таки не носитиме ім’я Пушкіна – рішення облради

У Харкові не з першого разу, але таки перейменували академічний російський драматичний театр імені Пушкіна.

Тепер культурна установа матиме назву "Харківський академічний драматичний театр". Рішення ухвалили депутати обласної ради, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 24 грудня.

Він також підкреслив, що українізація назви драмтеатру – на часі, адже росіяни уже 10 місяців тероризують Харків, обстрілюючи цивільну та критичну інфраструктуру міста, руйнують культурні об'єкти.

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"Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів", – резюмував Синєгубов.

Фото: Serhii Bobok/Вікіпедія

Під удар потрапляв і драмтеатр – у березні росіяни тричі обстрілювали будівлю. Тоді пошкоджень зазнало приміщення художнього цеху; вибухова хвиля уразила вікна та двері.

"Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію", – підсумував голова Харківської ОДА.

Нагадаємо, у березні 2022 колектив театру направив до керівництва облради звернення, в якому йшлося про вилучення з назви закладу слова "російський". Однак у театрі вирішили, що ім’я Пушкіна він носитиме і далі.

Уже у червні колектив пропонував дерусифікувати назву установи повністю, "викресливши" Пушкіна. 21 вересня Харківська облрада не змогла проголосувати за зміну назви. А 14 грудня культурна спільнота Харкова звернулася із відкритим листом до президента Зеленського, де вимагала прибрати з харківського драмтеатру ім’я російського поета.