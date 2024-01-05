Міністерство культури зареєструвало 31 кандидата на членство в Наглядовій раді УКФ

Міністерство культури та інформаційної політики зареєструвало 31 претендента на членство в оновленій Наглядовій раді Українського культурного фонду. 20 із них від закладів культури та 11 – від громадських об’єднань. Список організацій, представники яких обиратимуть чотирьох членів Наглядової ради УКФ вже з понеділка, МКІП офіційно не оприлюднив.

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Загалом, Наглядова рада УКФ складається з дев'яти осіб. Двох членів визначає президент України, ще двох – Міністерство культури. Імен від президента і МКІП теж не оприлюднено.

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Бюджет УКФ на цей рік становить 215,6 млн гривень, що на 8,96 млн більше, ніж у 2023 році, але все ще майже втричі менше довоєнного рівня. Більшість з цих грошей видається у формі грантів українським митцям та організаціям на створення мистецьких творів та проєктів.

Прийом документів від потенційних кандидатів тривав з 26 жовтня до 26 грудня 2023 року, нагадали у МКІП.

31 кандидат представляє дев'ять областей України: Донеччину, Івано-Франківщину, Житомирщину, Львівщину, Рівненщину, Харківщину, Херсонщину, Чернігівщину, Київщину та місто Київ.

Найбільше серед претендентів чоловіків – 21, у той час, як жінок всього 10. За віковою ознакою найчисленнішими є кандидати у віці 45-49 років.

Фото: МКІП

Претенденти від закладів культури:

Книга Олександр – Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша;

– Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша; Сербін Олег – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

– Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого; Качанов Петро – Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва;

– Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва; Коротун Надія – Комунальний заклад "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара";

– Комунальний заклад "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара"; Сошнікова Ольга – Комунальний заклад "Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова";

– Комунальний заклад "Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова"; Шейко Володимир – Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал";

– Державне підприємство "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"; Чмелик Роман – Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський історичний музей";

– Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський історичний музей"; Вергунов Віктор – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України;

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України; Білоус Андрій – Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний Молодий театр";

– Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний Молодий театр"; Ткач Юрій – Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана";

– Комунальний заклад "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана"; Тихомиров Ігор – Комунальне підприємство "Чернігівський молодіжний театр";

– Комунальне підприємство "Чернігівський молодіжний театр"; Гунченко Вєста – Театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр ляльок";

– Театрально-видовищний заклад культури "Київський академічний театр ляльок"; Савчук Юрій – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс;

– Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; Ярмуш Ольга – Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка;

– Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка; Несин Катерина – Комунальний заклад Іванківської селищної ради "Іванківський будинок культури";

– Комунальний заклад Іванківської селищної ради "Іванківський будинок культури"; Пилипець Тетяна – Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука";

– Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука"; Мойсієнко Сергій – Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка";

– Комунальне підприємство "Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка"; Кириченко Сергій – Комунальне підприємство "Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера";

– Комунальне підприємство "Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера"; Кічатий Леонід – Державний історико-культурний заповідник м. Дубно;

– Державний історико-культурний заповідник м. Дубно; Сагайдак Ольга – Комунальна установа "Інститут стратегії культури".

Фото: МКІП

Претенденти від громадських об’єднань:

Соботюк Марина – ГО "Інститут розвитку культури"

– ГО "Інститут розвитку культури" Войтенко Володимир – ГО "Українська кіноакадемія"

– ГО "Українська кіноакадемія" Bopобей Володимир – Громадська спілка "Центр "Регіональний розвиток";

– Громадська спілка "Центр "Регіональний розвиток"; Типусяк Микола – ГО "Всеукраїнський демократичний форум";

– ГО "Всеукраїнський демократичний форум"; Логвиненко Богдан – ГО "Штука";

– ГО "Штука"; Вінтоняк Віктор – ГО "Свято ковалів";

– ГО "Свято ковалів"; Барінова Яна – ГО "Кримський інститут стратегічних досліджень";

– ГО "Кримський інститут стратегічних досліджень"; Сусленський Олександр – ГО "Українська оперна спілка" (входить до чинного складу Наглядової ради);

– ГО "Українська оперна спілка" (входить до чинного складу Наглядової ради); Шейко Володимир – ГО "Фундація культурної дипломатії";

– ГО "Фундація культурної дипломатії"; Бітаєв Валерій – ГО "Інститут соціальних та культурних зв’язків".

Фото: МКІП

Хто голосуватиме?

Рейтингове інтернет-голосування за претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ стартує 5 січня. В ньому візьмуть участь уповноважені 103 особи від громадських об’єднань та 102 особи від закладів культури з 23 областей України та столиці. Найбільше їх з міста Києва, Київської та Харківської областей.

Обраними до складу Наглядової ради за результатами голосування будуть по два кандидати (від закладів культури та від ГО), які набрали найбільшу кількість голосів. Голосування відбудеться вже з понеділка, написав виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв.

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Скандал довкола Наглядової ради УКФ

Український культурний фонд – державна установа, яка на основі конкурсних відборів фінансово допомагає українським культурним проєктам. Наглядова рада – один із органів управління УКФ.

Нинішній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року й обирався на три роки. Тож строк її повноважень спливає наприкінці 2023 року. Одна й та сама особа не може входити до Наглядової ради Фонду понад два строки поспіль.

У травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та написали відповідного відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, тодішньому міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю.

У листі стверджувалося, що рада кардинально відмовила у фінансуванні значній частині проєктів, які посіли високі місця в рейтингу. Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчим місцем у рейтингу.

Підписанти повідомили, що Наглядова рада не пояснила свої рішення, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та не повідомила про зміни пріоритетів у проведенні конкурсного відбору. Тоді вони вимагали від Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління. Також він порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради: Олександру Сусленському та Ігору Тулузову.

У червні того ж року Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора УКФ. Ним став фахівець з державної політики в архівній сфері та кандидат історичних наук. Владислав Берковський. Берковський виграв конкурс на цю посаду.

У квітні 2023 року УКФ повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів.