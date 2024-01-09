Майже половина голосувальників за наглядову УКФ пов'язана з одним кандидатом – ГО ІЗІ

Сайт Міністерства культури та інформаційної політики повідомляє, що стартувало рейтингове інтернет-голосування з обрання представників до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Триватиме воно 2 тижні – до 22 січня.

Проте, МКІП так і не оприлюднило списку уповноважених осіб від громадських організацій, які це голосування здійснюють.

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Список цих осіб вдалось отримати ГО "Інститут законодавчих ідей". Там його проаналізували і стверджують, що прослідкували зв'язок понад півсотні з них з одним кандидатом – чинним членом Наглядової ради УКФ Олександром Сусленським.

За словами представників організації, зі 111 зареєстрованих ГО – близько 20 мають пряме відношення до родини Сусленського, така ж кількість має потенційні або партнерські зв'язки (співзасновництво громадських об’єднань, колеги тощо) з самим Олександром Сусленським.

"Окрім цього, нам вдалось отримати список громадських організацій, що віддали свій голос за Олександра Сусленського на попередньому відборі кандидатів до Наглядової ради Фонду. Тоді, у 2020 році, за нього віддали свій голос 44 громадські організації, 39 з яких містяться в переліку голосувальників на обрання нового складу Наглядової ради нині у 2024 році", – зазначили в "Інституті законодавчих ідей".

Інфорграфіка зв'язків Сусленського ГО "Інститут законодавчих ідей".

У висновках громадська організація підсумувала, що діюча поцедура голосування та обрання ставить під ризик можливість незалежно та неупереджено проводити вибори членів Наглядової ради УКФ.

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Представники ГО "Інститут законодавчих ідей" порівняло списки голосувальників за 2020 на 2023 рік. В обох фігурують: дружина – Олена Шаповал, колишня дружина – Тетяна Тихомирова , близькі родичі (син – Давид Сусленський, та брат –Петро Сусленський), колеги (Наталія Тодоренко).

Як обирають Наглядову раду УКФ і чому це важливо

Рейтингове інтернет-голосування за претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ стартувало 5 січня. В ньому беруть участь уповноважені 103 особи від громадських об’єднань та 102 особи від закладів культури з 23 областей України та столиці. Найбільше їх з міста Києва, Київської та Харківської областей.

Обраними до складу Наглядової ради за результатами голосування будуть по два кандидати (від закладів культури та від ГО), які набрали найбільшу кількість голосів.

Але не вся Наглядова рада УКФ обирається. Ще двох членів Наглядової ради призначає МКІП і двох – Президент України. Їх імена нині не розглошують.

Український культурний фонд – державна установа, яка на основі конкурсних відборів фінансує мистецькі проєкти. Бюджет УКФ на 2024 рік становить 215,6 млн гривень, що на 8,96 млн більше, ніж у 2023 році, але все ще майже втричі менше довоєнного рівня.

Наглядова рада – один із органів управління УКФ.

Нинішній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року й обирався на три роки. Тож строк її повноважень спливає наприкінці 2023 року. Одна й та сама особа не може входити до Наглядової ради Фонду понад два строки поспіль.

У травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та написали відповідного відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, тодішньому міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю.

У листі стверджувалося, що рада кардинально відмовила у фінансуванні значній частині проєктів, які посіли високі місця в рейтингу. Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчим місцем у рейтингу.

Підписанти повідомили, що Наглядова рада не пояснила свої рішення, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та не повідомила про зміни пріоритетів у проведенні конкурсного відбору. Тоді вони вимагали від Зеленського розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

У відповідь Олександр Ткаченко заявив, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління. Також він порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради: Олександру Сусленському та Ігору Тулузову. Але вони нікуди не пішли.

У червні того ж року Олександр Ткаченко призначив виконавчого директора УКФ. Ним став фахівець з державної політики в архівній сфері та кандидат історичних наук. Владислав Берковський. Берковський виграв конкурс на цю посаду.

У квітні 2023 року УКФ повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів.