Росія пошкодила 763 об'єкти культурної спадщини в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики оновило статистику пошкоджених об’єктів культурної спадщини в Україні з початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року пошкоджено або зруйновано 763 таких об’єкти.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними МКІП, серед них 105 є об’єктами національного значення, 595 – місцевого значення, а 63 –щойно виявлені. Також із них пам’ятками архітектури є 241 об’єкт, архітектури та містобудування – 218, історії – 185, архітектури та історії – 28, монументального мистецтва – 19, містобудування та монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури, містобудування та історії – 27, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва – 1, архітектури та монументального мистецтва – 1.

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Із них повністю зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625, ступінь пошкодження 115-ти залишається невідомим.

МКІП зафіксував пошкодження пам'яток культурної спадщини у 15 областях:

Харківська область – 207 об'єктів

Донецька область – 100

Херсонська область – 76

Київська область – 69

Одеська область – 69

Чернігівська область – 63

Запорізька область – 35

Львівська область – 32

Дніпропетровська область – 28

Луганська область – 25

Сумська область – 25

Миколаївська область – 22

Хмельницька область – 6

Вінницька область – 4

Житомирська область – 2

Менше місяця тому Міністерство культури повідомляло, що зафіксувало пошкодження або руйнування понад 664 об'єктів культурної спадщини, без урахування об'єктів культурної інфраструктури, таких як бібліотеки або інші заклади, що розміщувалися в сучасних будівлях.

"Повну картину ми зможемо побачити вже після завершення війни і тільки після того, коли більша частина зон бойових дій буде розмінована й стане безпосередньо доступна для дослідників. Станом на сьогодні ми можемо обстежувати та повноцінно документувати переважно ті об'єкти, які знаходяться на деокупованих територіях й відносно віддалені від лінії вогню", – зазначала тоді заступниця міністра Катерина Чуєва.

Спасо-Преображенський собор Одеси, зруйнований російською ракетою Фото: Геннадий Труханов / Facebook

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Дані ЮНЕСКО

Свою статистику пошкоджених культурних об'єктів в Україні веде і міжнародна організація ЮНЕСКО. На початку серпня вона випустила оновлений список, в якому підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фахівці ЮНЕСКО зафіксували найбільше таких пошкоджень в Донецькій (78 об'єктів), Харківській (55 об'єктів), Київській (38 об'єктів), Луганській (33 об'єкти) та Чернігівській областях (17). Також вони внесли в свої списки ушкодження в Запорізькій та Сумській (по 12 об'єктів), Одеській та Миколаївській (по 8), Херсонській (6), Житомирській (3), Вінницькій (2) і Дніпропетровській та Львівській областях (по 1).

Іноді роботу ЮНЕСКО у напрямі фіксування пошкоджень в Україні під час нинішньої війни публічно критикують держпосадовці. Приміром, після ракетної атаки по Львову вночі 6 липня, коли Росія вдарила по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив: "Як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння". А мер Львова Андрій Садовий відзначив, що не побачив на місці ракетного удару представників організації, яка захищає історичну спадщину.