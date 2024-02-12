Викрадену картину Ван Гога повернули до нідерландського музею

У березні до експозиції нідерландського художнього музею Гронінгера повернуть картину молодого Вінсента Ван Гога "Пасторський сад в Нуенені навесні" 1884 року. Вперше її показуватимуть глядачам, після викрадення у березні 2020 року.

Про це повідомило видання ARTnews.

Картина має ушкодження – велику білу подряпину внизу полотна. Вона з’явилася внаслідок пограбування. Реставратор картини в Роттердамському музеї Мар'ян де Віссер розповів, що це серйозне пошкодження і воно "проходить через усі шари, лак, фарбу, а потім у ґрунт".

З полотна видалили увесь пил та бруд, а також досліджують можливі варіанти реставрації. Картина буде доступна для публічного огляду з 29 березня в музеї Гронінгер у Північних Нідерландах.

"Пасторський сад в Нуенені навесні". Фото: The Guardian.

Рівно 4 роки тому картину викрав невідомий чоловік, і протягом цього часу її місцеперебування було невідомим. Хоча, підозрюваний в її викраденні на прізвисько "Нільс М" та можливий замовник Пітер Рой К. відбували тюремне ув’язнення.

Наприкінці минулого року пейзаж знайшов арт-детектив Артур Бранд, який раніше прославився завдяки розслідуванням, пов’язаних з картиною Пікассо "Бюст жінки" та перснем Оскара Вайлда.

Як розповів детектив, пізно ввечері минулого року він почув стукіт у двері. Коли він відчинив, невідомий чоловік передав Бранду зім'яту синю сумку ІКЕА, а потім втік. Всередині детектив і знайшов полотно Ван Гога, а його колега зняв розпакування на камеру, а потім перевірив оригінальність картини.

Зустріч з невідомим була домовленою. За словами Артура Бранда, ймовірно, картину постійно передавали в кримінальному підпіллі і ніхто не хотів виставити її на продаж. Вартість роботи оцінюють від 3 до 6 мільйонів євро, проте ця сума не вартувала можливих ризиків для продавця.

Практика викрадення картин у світі

Практика викрадення картин у кримінальних колах досить поширена. Так само поширеним є підпільний продаж художніх творів. Лише у колекції нью-йоркського Метрополітен-музею є понад 1000 експонатів, що пов'язані з людьми, яких підозрюють у незаконній торгівлі антикваріатом та мародерстві предметів мистецтва.

Щонайменше 1109 предметів з колекції Метрополітен раніше належали особам, які були звинувачені або засуджені за злочини, включаючи мародерство і незаконну торгівлю. ICIJ та некомерційна організація Finance Uncovered виявили це під час огляду колекції старожитностей одного з найвідоміших музеїв.Щонайменше 1109 предметів з колекції Метрополітен раніше належали особам, які були звинувачені або засуджені за злочини, включаючи мародерство і незаконну торгівлю. ICIJ та некомерційна організація Finance Uncovered виявили це під час огляду колекції старожитностей одного з найвідоміших музеїв.

З цих експонатів менше половини мають детальні описи того, як вони покинули країну походження. Приміром, з понад 250 предметів старовини з колекції Мет, що пов'язані з Непалом і Кашміром, які особливо сильно постраждали від мародерства, лише три мали відповідні документи.