Прем'єр-міністр зобов'язав передати київський костел святого Миколая релігійній громаді до травня

Міністерство культури та інформаційної політики України передасть костел святого Миколая у Києві релігійній громаді Римо-Католицької церкви. Міністерство зобов’язалося зробити це до 1 травня 2024 року.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію від громади парафіян.

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МКІП та організація "Релігійна громада парафія святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви у місті Києві" у 2021 році підписали меморандум про співпрацю, в якому узгодили питання передачі пам’ятки громаді.

Костел Святого Миколая в Києві. Фото: Твоє місто.

"Згідно з додатком до зазначеного меморандуму від 4 грудня 2023 р. МКІП та релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку у постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року", – наголосив прем'єр-міністр.

Дотепер лишається питання перенесення "Національного будинку органної та камерної музики України" з костелу, адже альтернативи для нього все ще немає. Як зазначив Шмигаль, Законом "Про культуру" забороняється виселяти заклади культури з приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення.

Одним з варіантів розглядають флігель Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок (Жовтневого палацу), проте на увесь комплекс будівель центру судом накладені арешти через підозру у привласненні майна службовими особами.

"У зв’язку з кримінальними провадженнями та судовим розглядом процес передачі будівлі флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок для подальшої реконструкції та адаптації під потреби державної організації зупинено", – додав Шмигаль.

Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації професійних спілок.

Він наголосив, що МКІП вживатиме заходів, щоб виконати умови меморандуму про передачу пам’ятки у постійне користування релігійній організації.

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Восени 2023 року виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв вже повідомляв, що Національний будинок музики перенесуть в частину будівлі Міжнародного центру культури і мистецтв. За його словами, там провели попередні проєктні дослідження та домовилися з Федерацією профспілок про передачу цього приміщення в держвласність.

Як повідомило інформаційне агенство Інтерфакс-Україна, 29 січня Мінкульт розпочав службове розслідування через порушення закону про запобігання корупції стосовно Національного будинку органної та камерної музики. Комісія розглядає справу щодо генеральної директорки Тетяни Стахурської.

Службове розлідування розпочали за поданням Офісу генерального прокурора. Причиною назвали наявність конфлікту інтересів і "вчинення дій та ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів".

МКІП та повернення Києво-печерської лаври

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" навесні 2023 року розірвав договори оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП, тому парафія мала лишити усі приміщення Лаври. Митрополит Павло, який був намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, заявив, що ченці УПЦ МП не будуть виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

Згодом представники УПЦ МП подали позов до Господарського суду Києва про незаконність розірвання оренди, втім його визнали недійсним.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна.

На початку травня 2023 МКІП повідомляв, що комісія вже передала у користування заповідника Києво-Печерська лавра 16 корпусів – це третина майна, яким там користувалася УПЦ МП.

5 червня комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила свою роботу в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна. Загалом у державне користування передали 79 об’єктів.