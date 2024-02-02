Бред Пітт зніметься в останньому фільмі Квентіна Тарантіно

Оскароносний американський актор Бред Пітт зніметься в наступному фільмі культового режисера Квентіна Тарантіно. Про те, що ця стрічка стане для Тарантіно останньою, повідомлялося навесні 2023 року.

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Пітт, який був зіркою останнього фільму Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (і отримав Оскар за нього) та стрічки "Бесславні виродки", що вийшла у 2009-му, знову попрацює з режисером у стрічці "Кінокритик", повідомляє Variety.

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Відомо, що Пітт у 2024 році зніматиметься в фільмі про "Формулу-1" режисера Джозефа Косинські ("Топ Ган: Меверік"). Тут він зіграє гонщика-ветерана, який виходить на пенсію. Тож, якщо угоди щодо "Кінокритика" буде досягнуто, пише видання, зйомки вочевидь почнуться не раніше середини року.

Раніше на Каннському кінофестивалі Тарантіно розказував, що його останній фільм натхненний історією кінокритика з порножурналу 70-х років. Тоді він заявляв, що цей автор був "другорядним критиком" та зосереджувався переважно на "мейнстрімних фільмах": "Я думаю, що він був дуже хорошим критиком. Він був до біса цинічним. Його рецензії були чимось середнім між раннім Говардом Стерном і тим, ким міг би бути Тревіс Бікл (головний персонаж фільму "Таксист" Мартіна Скорсезе – УП.Культура), якби він був кінокритиком".

Втім, у Каннах режисер старався оминати деталі свого останнього фільму. "Я не можу розповісти вам [нічого], поки ви не побачите фільм. У мене є спокуса виголосити кілька монологів персонажа прямо зараз, але я не буду цього робити... Ви просто повинні почекати і побачити", – казав він тоді.

Пітт та Тарантіно на німецькій прем'єрі "Одного разу в Голлівуді". Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Повідомляється, що дія "Кінокритика" буде розгортатися у Південній Каліфорнії у 1970-х роках.

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Також подейкували, що фільм натхненний життям покійної авторки журналу New Yorker Полін Кел, яка була однією з найвпливовіших кінокритиків свого часу. Втім, під час сесії Q&A навесні 2023 року в Парижі Тарантино відхрестився від цієї версії медіа та чуток.

У вересні минулого року стало відомо, що Тарантіно отримає на зйомки свого останнього кіно субсидію від штату Каліфорнія у розмірі 20,2 млн доларів.

Квентін Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду, сценарист та продюсер. Дебютував як режисер з фільмом "Скажені пси" у 1992-му, однак світову популярність йому принесла стрічка "Кримінальне чтиво" (1994). Вона зібрала багато престижних нагород: Золоту пальмову гілку Каннського кинофестивалю, "Оскар", премію BAFTA та "Золотий глобус". Серед інших його відомих робіт: "Вбити Білла" (2003-2004), "Безславні виродки" (2009), "Мерзенна вісімка" (2015) "Одного разу в Голлівуді" (2021).

Раніше режисер оголошував про наміри піти з режисури після завершення роботи над наступним фільмом. "Працювати 30 років, зняти стільки фільмів, скільки я зняв... це довга кар'єра, дуже довга кар'єра, і я віддав їй все, що маю", – казав він у 2021 році.

"Я вважаю, що це дуже пуристична точка зору. Це точка зору сінефіла, який цінує історію кіно", – коментував раніше його рішення ще один культовий режисер Крістофер Нолан.