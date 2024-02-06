Ще один доказ. Вийшов тизер документального фільму про те, як Росія знищує довкілля в Україні

Представлено тизер документального фільму "Дівія" – стрічки-спостереження про вплив повномасштабного вторгнення та російської агресії на довкілля України.

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Команда сподівається, що їхня робота стане ще одним доказом під час боротьби за притягнення Росії до відповідальності за розв'язану в Україні повномасштабну агресію та спричинену нею шкоду природі.

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Документальна стрічка покаже на екрані подорож від гармонійного життя природи до вихора війни, що випалює землю і все живе. Її героями стали люди, що намагаються заміряти масштаби цієї екологічної шкоди, зберегти тварин та очистити землю від вибухових предметів: екологи, сапери, шукачі тіл та зоозахисники.

Кадр із фільму "Дівія"

"У тизері ми хочемо показати персонажів фільму, які допомагають очищати природу України від наслідків дій окупантів та повномасштабного вторгнення", – розповів УП.Культура автор ідеї та режисер фільму Дмитро Грешко.

Кадр із фільму "Дівія"

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Операторами "Дівії" є Дмитро Грешко та Володимир Усик, також в стрічці використані матеріали Руслана Бєляєва (Дронаріум) та Павла Іткіна.

Робота над стрічкою розпочалася розпочалась навесні 2022 року, після звільнення Київщини від росіян. З того часу російські окупанти скоювали нові й нові злочини проти екології України – тож матеріалу ставало більше.

Зйомки фільму. Фото: Дівія/Divia / Facebook

Після деокупації Харківщини восени 2022 року, команда вирушила туди фільмувати шкоду, якої завдала Росія.

"Коли ми почали працювати над фільмом "Дівія", і гадки не мали, що станеться трагедія в Новій Каховці. Коли дізналися про це, одразу з оператором Володимиром Усиком виїхали на місце подій, аби фільмувати боротьбу українців із лихом. Тож в першому тизері ще немає цих кадрів, а зараз їх можна побачити", – додав Грешко.

Наразі майбутній фільм знаходиться на стадії пост-продакшену. Завершення виробництва заплановане на кінець 2024 року.

Крім підтримки багатьох різних фондів та організацій, проєкт фільму "Дівія" став призером грантової програми Української кіноакадемії та Netflix. Також з кольорокорекцією авторам стрічки допомагає шведська кінокомпанія Tint Post, яка відома номінованими на "Оскар" стрічками "Шпигун, вийди геть!" та "Трикутник смутку".