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Тест

Ігри біля цвинтаря й освячені ножі: що ви знаєте про традиції Великодня в Україні? ТЕСТ

Олена Барсукова — 3 травня, 13:00
Фото: VadimVasenin/Depositphotos
Ігри біля цвинтаря й освячені ножі: що ви знаєте про традиції Великодня в Україні? ТЕСТ
Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Цьогоріч українські християни східного обряду відзначають Великдень, Свято воскресіння Господнього, 5 травня.

Навіть під час війни вони не нехтують своїми традиціями.

"УП. Життя" вирішила дізнатися цікаві факти про великодні звичаї, поширені у різних регіонах України.

І хоч у нас більше спільного, ніж відмінного – локальні особливості вражають та захоплюють.

Розібратися в цій темі нам допомогли:

  • писанкарка Ірина Михалевич;
  • етнологиня та наукова співробітниця Національного центру народної культури Музею імені Івана Гончара Ярослава Музиченко;
  • а також матеріали видання "Локальна історія".

Пропонуємо вам пройти тест, щоб перевірити себе та дізнатися більше про великодні традиції різних регіонів України.

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Чим у минулому прикрашали паски у різних областях України?

Фото: panistefa.com
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Яка випічка на Великдень НЕ була традиційною на теренах України?

Фото: KostyaKlimenko/Depositphotos
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Що з цього було традиційним елементом приготувань до Великодня у Чистий четвер?

Картина: "Страсний четвер", Микола Пимоненко
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Що з цього українці клали у великодній кошик?

Фото: VadimVasenin/Depositphotos
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Які з цих заборон існували в українській традиції?

Фото: Ірина Михалевич/Facebook
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Як на Волині та Поліссі українці створювали карбовані писанки?

Фото: Оксана Самойлич
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Коли на Поділлі та у центральних областях було прийнято писати писанку "сорококлин"?

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Що не прийнято було зображувати на писанках?

Фото: Ірина Михалевич/Facebook
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Що робили дівчата, коли "водили гаївки"?

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Що з цього українці НЕ робили після Великодня?

Картина: "Великодня утреня", Микола Пимоненко
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Які з цих звичаїв практикували молоді хлопці у Великодній (Обливаний) понеділок?

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Як дівчина мала відповісти на те, що її облили водою?

Фото: mala.storinka.org
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Що українці робили зі шкаралупою від яєць, використаних для паски, після Великодня?

Фото: Ірина Михалевич/Facebook