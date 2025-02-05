Майже 89 тис. українців у січні отримали виплати за програмою "єКнига"

Український інститут книги оприлюднив перші підсумки державної програми "єКнига" за січень 2025 року. Згідно з даними УІК, від початку дії програми в грудні 2024 й до 31 січня 2025 допомогу на купівлю книжок отримали 88 717 осіб.

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Загальна сума виплачених за програмою коштів склала 80 579 238,20 грн. За цей час отримувачі встигли витратити близько половини з цієї суми – 41,9 млн грн.

88% всіх оплат за програмою здійснили через онлайн-термінали в інтернет-магазинах, 12% – у фізичних книгарнях. Найбільша частка оплат припадає на Монобанк – 58% всіх здійснених транзакцій. На другому місці – ПриватБанк, тут проведено 38% покупок.

Серед онлайн-оплат найбільше витрачали у таких книгарнях:

Yakaboo — 27%

Клуб Сімейного Дозвілля (КСД) — 21%

Книгарня Є — 17%

Про програму "єКнига"

"єКнига" — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати 908,4 грн допомоги на придбання книжок. Вона запрацювала в середині грудня 2024 року, а виплати розпочали з 3 січня 2025-го.

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Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Наразі купити книги за програмою можна в 246 стаціонарних книгарнях та 21 інтернет-магазині. Увесь список книгарень доступний за лінком.