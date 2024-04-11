У Київській адміністрації не планують демонтаж Арки дружби народів у Києві

У Київській міській державній адміністрації не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку. Вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.

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Про це йдеться у відповіді КМДА на запит ВВС Україна.

Також в адміністрації зазначили, що переносити Арку на даний момент немає куди. В Україні поки що не існує музею тоталітаризму чи "радянської історії", ідеї про його створення тільки розглядаються.

На початку цього року, в січні, робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти Арку. Тоді ж запропонували Міністерству культури зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва.

Київська міська рада так само не ухвалювала рішень про демонтаж Арки дружби народів. Зате планують знести скульптурну композицію під нею.

За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж композиції вже є, однак його реалізація ускладнена тим, що вона є водночас підпірною стінкою.

В кінці березня цього року Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу.

Там зазначили, що попри перейменування монумент "репрезентує радянські ідеологеми й конотації", тому становить загрозу національній безпеці України.

Арка дружби народів у Києві була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями" – українцем і росіянином.

У квітні 2022 року бронзову скульптуру двох робітників демонтували. Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначав, що композицію, встановлену поруч, закриють, а пізніше також розберуть.

Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова Віталій Кличко / Facebook

14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки і перейменувала її на Арку свободи українського народу.