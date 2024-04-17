Мінкульт позбавив Арку дружби народів у Києві статусу пам'ятки

Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві об'єктом, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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Про відповідний наказ МКІП повідомила пресслужба відомства.

"Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований", – уточнили в міністерстві.

У МКІП нагадали, що згідно з висновками Експертної комісії Українського інституту національної пам'яті, Арка дружби народів, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

Попри нещодавнє перейменування її в Арку Свободи українського народу, монумент репрезентує лише радянські ідеологеми та конотації.

Арка дружби народів у Києві була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями" – українцем і росіянином.

У квітні 2022 року бронзову скульптуру двох робітників демонтували. Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначав, що композицію, встановлену поруч, закриють, а пізніше також розберуть.

14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

В кінці березня цього року Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу.

Минулого тижня у Київській міській державній адміністрації заявили, що не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку, бо вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.