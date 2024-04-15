Інститут нацпам’яті звернувся до експертів після свого висновку про Булгакова-українофоба

Пам'ятник Булгакову на Андріївському узвозі до початку повномасштабного вторгнення

Український інститут національної пам’яті звернувся до експертної комісії з проханням дослідити та уточнити висновок про належність топонімів, присвячених Михайлу Булгакову, до символіки російської політики.

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Про це йдеться на сайті установи.

"Визнання чи невизнання об’єктів (географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків), присвячених Михайлу Булгакову, символікою російської імперської політики не є "забороною Булгакова", як вже встигли інтерпретувати висновок комісії деякі медіа, а також російська пропаганда. Українське законодавство не забороняє книги, п’єси письменника, музейні експозиції, дослідження", – написали у зверненні УІНП.

Якщо після перегляду виявиться, що Булгаков мав зневажливе ставлення до ідей українського державотворення, підтримував російський імперіалізм і шовінізм до неросійських народів, тоді порушать питання про недоречність нормалізації постаті письменника в публічному просторі.

УІНП наголосив, що забезпечує діяльність експертної комісії, яка є незалежним органом і самостійно ухвалює фахові висновки. Вона діє згідно із законом "Про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії", але не уповноважена визначати альтернативні назви об’єктів чи процес їхнього переміщення. Цим питанням займаються органи влади різних рівнів.

Про Літературний музей Булгакова

Інститут закликав фахівців розглянути зауваження й від Літературно-меморіального музею Булгакова, адже фаховий висновок є лише рекомендацією, а не настановою до закриття. Раніше, після початку суспільного обговорення, представники музею висловили свою позицію.

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У музеї Булгакова заявили, що експерти УІНП використовували фрази, що, на їхню думку, є "надміру категоричними судженнями, які в результаті скоріше образно нав’язують, ніж аргументовано обґрунтовують рекомендаційну частину документа". Аргументи щодо постаті письменника були перебільшеними та поверхневими, а деякі фрагменти висновку є маніпулятивними.

Натомість представники музею додали, що для великої частини населення України Булгаков "може бути зручною точкою входу до розуміння справжньої української історії, саме через розвінчання російських імперських наративів", а музей письменника в столиці – "провідником до інших музейних майданчиків Києва".

Голова УІНП Антон Дробович також висловився про те, що літературний музей закривати не варто, тому що його існування дає можливість Україні висловити свій погляд на спадщину та особистість Булгакова.

"Вони за законом будуть змушені змінити назву, але ніхто не забороняє їм далі розповідати про творчість Булгакова. Але розказувати всю правду, бо музей має унікальну колекцію. І там дуже багато можна розповісти. Щоб всі ці делегації знали, що єдине місце, де розкажуть всю правду про Булгакова – це Київ. Приїжджайте, дивіться", – пояснив він.