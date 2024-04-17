"Пісня відкритого шляху". Артем Чех випустить історичний роман

У травні вийде друком новий роман письменника та військовослужбовця Артема Чеха. Твір матиме назву "Пісня відкритого шляху", повідомляє PEN Ukraine з посиланням на програму "Культурний інстинкт".

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"Це роман про колишнього кріпака, який після того, як відслужив на Кримській війні, потрапляє в Америку і воює на боці півночі у Громадянській війні. Знаходить собі друга, колишнього раба Сема, і вони разом подорожують Америкою", – розповів письменник.

Історично-пригодницький роман Чеха за розмірами вдвічі більший за його попередню книгу "Хто ти такий?". Редактором став письменник і літературний критик Олександр Бойченко.

Нова книга натхненна однойменною поемою американського письменника Волта Вітмена зі збірки "Листя трави". Поки невідомо, в якому видавництві вона вийде, проте обкладинка також буде стилізована під збірку 1960-х років.

Такий вигляд має оригінальна збірка Волта Вітмана 1968 року від видавництва Peter Pauper Press Etsy

Артем Чех – український письменник, автор книг "Цього ви не знайдете в Яндексі", "Doc 1", "Рожеві сиропи", "Точка нуль", "На великій землі", "Хто ти такий?". Лауреат премій ЛітАкцент року 2017 року, Воїн Світла 2018 року, Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського (2019), Книга року BBC-2021.

Служив у Збройних силах України з травня 2015 року по липень 2016 року. Від початку повномасштабного нападу Росії знову приєднався до лав захисників.



Режисерка та дружина письменника Ірина Цілик екранізувала роман "Хто ти такий?" та отримала за нього низку міжнародних нагород, зокрема спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16, спецвідзнаки української "Молодості" та польського фестивалю Ukraina! Festiwal Filmowy .

Від 11 квітня 2024 року фільм "Я і Фелікс" показують в українських кінотеатрах.