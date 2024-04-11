Переламний етап дорослішання. Стрічка "Я і Фелікс" вийшла в український прокат

На українські кіноекрани 11 квітня виходить художній фільм режисерки Ірини Цілик "Я і Фелікс". Стрічка створена за романом "Хто ти такий?" письменника та військовослужбовця Артема Чеха.

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"Я і Фелікс" оповідає про 90-ті роки: у провінційному містечку зростає головний герой Тимофій, якому доводиться багато часу провести з ветераном афганської війни Феліксом. Батька він майже не бачить, тому новий знайомий бабусі хлопчика швидко стає другом та настаником, який протягом сюжету ділиться життєвими мудростями та захищає від різноманітних проблем.

У ролі ветерана знявся харизматичний український поет та письменник Юрій Іздрик. Тимофія, у різні періоди зростання, грають одразу три актори: син Артема Чеха й Ірини Цілик Андрій Чередник, Владислав Балюк та актор телесеріалів Володимир Гладкий.

Ролі батьків зіграли актор фільмів "Щедрик", "Кіборги", "Я працюю на цвинтарі" Андрій Ісаєнко та Анастасія Карпенко, яка виконала головну роль в серіалі "Перевізниця", "Лікар Ковальчук" та в повнометражному фільмі "Як там Катя?".

"Я і Фелікс" став повнометражним художнім дебютом Ірини Цілик. За свій документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" вона отримала Шевченківську премію 2023 року і чисельні нагороди на міжнародних кінофестивалях, серед яких американська премія кінофестивалю Sundance.

Світова прем’єра фільму "Я і Фелікс" відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі. В Україні прем'єрний показ стрічки відбувся на Київському тижні критики у 2022 році. Фільм також отримав спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16, спецвідзнаки української "Молодості" та польського фестивалю Ukraina! Festiwal Filmowy.

Роман "Хто ти такий?" чоловіка режисерки Артема Чеха у 2021 році став "Книгою року BBC". Як розповіла сама Ірина Цілик в інтерв'ю Олені Гусейновій, фінали в кіно та книжці різні, проте по своєму правдиві.