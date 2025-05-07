Секс, спогади про нього і порятунок у ньому: 7 найкращих серіалів травня

Секс переважає смерть, і не тільки через те, що життя непереборно рухається далі. А і тому, що без нього ніхто не обходиться, воліючи мати цю приємність до старості і під час також. Навіть на порозі смерті секс може стати радістю, раніше не досяжною (як в серіалі "Вмерти заради сексу"). А в старості і поготів є порятунком, наприклад, від спогадів про концтабори Другої світової (як у "Вузькій стежці на Далеку Північ").

Інтим для деяких героїв американського "Чорного дзеркала" залишається єдиним добрим спогадом про людину, що занапастила життя іншої людини. А для австралійців з "Останньої річниці" секс – спосіб просто налагодити свій гормональний фон, і перейти на нову омріяну сходинку сімейного життя. Словом, секс – це все. Як стверджують нам серіали, секс творить життя і руйнує сім’ї (як у "Ваших друзях і сусідах"), рятує людство ("Етернат") і змушує повертатися ("Антор-2"). Ну, секс плюс любов.

Вмерти заради сексу (Dying for Sex)

Показ: Hulu/Disney+/FX, США

Навіжена комедія про жінку з раком на 4-й стадії і нестримним лібідо. Тобто суміш гримуча, немов "Емманюель" з "Даллаським клубом покупців" крізь призму гомеричного сміху "Списку останніх бажань" в жіночій інтерпретації. Це справжній протуберанець з надр серіального світу, настільки він нетиповий і відвертий: головна героїня хвора, смертельно хвора, але виявляє максимум життя з підкресленим сексуальним бажанням, яке, несподівано для себе реалізує в ще більш нетиповий спосіб, знаходячи задоволення в БДСМ-домінуванні.

Відвертість розмов хворої Моллі (Мішель Вільямс, "7 днів і ночей з Мерелін") з подругою, з колишнім, з психологом, з сусідом, з лікарем та з матір’ю підсилена інтелектуальністю тексту, дуже нью-йоркським за духом свободи, розуму та іронії. Це такий собі "Секс і місто", обтяжений раком, але полегшений тверезим ставленням до смерті. Хвороба не є причиною позбавляти себе задоволення!

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Босх. Спадок – 3 (Bosch: Legacy)

Показ: Amazon Freevee, США

Черговий сезон "Босх. Спадок", в сумі 10-й, рахуючи стилістично подібні 7 сезонів оригінального серіалу "Босх", – це прояв такого професіоналізму, коли сприйняття побаченого легке, мов дихання: ти не помічаєш як серіал заходить. В усіх сенсах слова. Будучи поліцейським процедуралом, з масою деталей, що тягнуться ланцюжком з попередніх сезонів, він все одно захоплює в свої тенета, попри не завжди зрозумілість про що йдеться.

Дивні справи: головний герой у виконанні Тайтуса Веллівера, після вибухового випадку з викраденням його доньки, перестав "вибухати", і тепер дещо депресивно і методично вишукує злочинців. Але це не руйнує його харизми і живого серцебиття серіалу, нехай і без ритмічних перепадів. Рівність – не гріх, а чеснота Босха і його "... Спадку". Дивина саме у відпочинковості серіалу, і вона не перетворює його на прохідний (додавання політики заграє із сучасністю, та не переграє).

Лазар (Lazarus)

Показ: Amazon Prime, Японія

Взірець правильного моделювання контенту. З одного боку він залучив нову аудиторію чудовою промальовкою міміки героїв та екшн-сцен. А з іншого – мобілізував фанатів. Адже "Лазар" створений Ватанабе Сінітіро, творцем ікони аніме "Ковбоя бібопа" 1998 року, а пізніше – альманаху "Аніматрікс" братів Вачовскі і нещодавно – "Той, що біжить по лезу 2049".

І нехай 1-а серія лише замануха, а 2-а має класичні 16 кадрів за секунду, "Лазар" легко входить в топ місяця захоплюючим детективно-фантастичним сюжетом, кумедно збігаючись з самим "Ковбоєм... ": тут так само формується колектив різномастих осіб кримінального штибу, на кшталт "мисливців за головами", але тепер для пошуку одного рятівника–злочинця-генія. Зводить лобами ФБР, УБН зі всіма можливими мафіозними групами – ніхто не хоче помирати від вірусу, вигадливо створеного тричі нобелівським лауреатом, а заразом – великим ненависником людства.

Вузька стежка на Далеку Північ (The Narrow Road to the Deep North)

Показ: Amazon Prime, Австралія-США

"Ми будуємо дещо велике, що пам’ятатимуть вічно", – каже японець, керівник концентраційного табору, в’язні якого, "живі скелети", будували Бірманську залізницю. Так, не забудемо гори трупів з 300 тисяч військовополонених та інших ув’язнених, замучених лише одним японським сумнозвісним загоном 731.

Хоча деякі це забули, як журналістка з серіалу, кажучи про бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Вона кидає це в обличчя письменнику Дорріго Евансу (Джейкоб Елорді), колишньому військовому медику і в’язню японського табору. Тепер, 1989-го року, він презентує свою книжку про це. А тоді, в 1944–му, він бачив на власні очі і відчував власним тілом "велич" японської культури, як зараз українці бачать "велич" російської.

5-серійна екранізація роману Річарда Фланагана у режисера–візіонера Джастіна Курцеля ("Макбет") набула болючої краси. Етика людських гріхів плюс естетика земної природи – це варто уваги.

Чорне дзеркало – 7 (Black mirror)

Показ: Netflix, США

Це буде шок для тих, хто не дивився "Чорне дзеркало". Що й хотіли британці в далекому 2011 році. Американці з Netflix купили права на серіал 2014-го, і ввели програмні для лібералів ідеї.

7–й сезон має той самий крен в "ліво", тому на першому плані "помста чорних – білим" і фемінізм. Але різноманітні "ізми", які стали новою нормою, в "Чорному дзеркалі", як в дзеркалі крвому, набувають жахливих моральних та технологічних форм, не є головним фокусом.

Вплив на нас і наше життя політики, політиків та сучасних технологій – ось що тут головне, і "...дзеркало" є в цьому сенсі чи не найважливішим в серіальному світі. А ще й тому, що, попри політизованість, в ньому трапляються справжні шедеври кіно, як серія "Панегірик", де Пол Джаматті своїм розбитим серцем і акторським генієм розчулює до вдячних сліз. І це драматична перлина на фоні всіх решта виносів мізків.

Ваші друзі і ваші сусіди (Your Friends and Neighbors)

Показ: Apple TV+, США

Хедлайнер року (і вручіть "Еммі" сценаристу Джонатану Тропперу!).

Стильне і смертельне поєднання найвищого рівня картинки і тексту про вершки істеблішменту Сполучених Штатів, де ці вершки збивають сарказмом до розпадання на жири. Такий рівень лицемірства й огиди найвищих кіл влади і бізнесу був, здається, тільки у чорно-комедійних "Спадкоємцях".

Історія про звільнення топового менеджера хедж-фонду продовжується його крадіжками в будинках друзів та сусідів їх цілковито безсенсовного багатства, на кшталт годинника за 225 тисяч доларів чи пляшки вина за 32 тисячі. Бо ж треба знайти гроші і зберегти статус, щоб вистачило на забаганки доньки (1 тисяча доларів за урок гри в теніс) та вимоги колишньої (9 тисяч за виведення молі). Чоловіки і жінки, які кидають своїх заради молодих, вечірки з рекламою унітазів і дорогого віскі, адвокати з авансом в 200 тисяч – це вибух пафосу та його критики. Клас!

Андор – 2 (Andor)

Показ: Disney+, США

Для всесвіту "Зоряних війн", як і загалом для творчої складової Голлівуду, 2-й сезон "Андора" ще більш важливий і унікальний, аніж 1-й. Бо тут запанувало життя, до цього відсутнє у здебільшого пластикових творах за авторства Джорджа Лукаса. І мова не просто про деталі – про саме життя, не віддане на поталу сюжету, а прожите.

Так, як у випадку з контрабандистом і повстанцем–за–обставинами Кассіаном (Дієго Луна), який, повертаючись до своїх, краде імперський винищувач, і влипає у сварку з недо-повстанцями і загрозою власному життю. Чи має це стосунок до сюжету? Ні, але це так добре нагадує Одіссея і його протистояння з Циклопом.

А як сенаторка Мотма (Женев’єв О’Рейллі) віддає свою доньку заміж, це важливо? Для сюжету ні, але важливо для показу життя, рідкісного в царині ЗВ. Не даремно все ж були витрачені астрономічні 600 млн доларів на 12 серій й–го сезону. "Андор-2" – живий пам’ятник ЗВ.

P.S.

Кому не вистачило, як завжди пропонуємо додатково кілька серіалів, що не влізли в нашу Чудову сімку – елегічний і детективний серіал, родом з Австралії, "Остання річниця" з Терезою Палмер та Мірандою Річардсон; напружений ізраїльський трилер "Тахрір" про штурм посольства Ізраїль в Єгипті в 2011-му році; й іспанська науково–фантастична пост-апокаліптича драма "Етернавт".