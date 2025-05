Секс, спогади про нього і порятунок у ньому: 7 найкращих серіалів травня

Секс переважає смерть, і не тільки через те, що життя непереборно рухається далі. А і тому, що без нього ніхто не обходиться, воліючи мати цю приємність до старості і під час також. Навіть на порозі смерті секс може стати радістю, раніше не досяжною (як в серіалі "Вмерти заради сексу"). А в старості і поготів є порятунком, наприклад, від спогадів про концтабори Другої світової (як у "Вузькій стежці на Далеку Північ").

Інтим для деяких героїв американського "Чорного дзеркала" залишається єдиним добрим спогадом про людину, що занапастила життя іншої людини. А для австралійців з "Останньої річниці" секс – спосіб просто налагодити свій гормональний фон, і перейти на нову омріяну сходинку сімейного життя. Словом, секс – це все. Як стверджують нам серіали, секс творить життя і руйнує сім’ї (як у "Ваших друзях і сусідах"), рятує людство ("Етернат") і змушує повертатися ("Антор-2"). Ну, секс плюс любов.

Вмерти заради сексу (Dying for Sex)

Навіжена комедія про жінку з раком на 4-й стадії і нестримним лібідо. Тобто суміш гримуча, немов "Емманюель" з "Даллаським клубом покупців" крізь призму гомеричного сміху "Списку останніх бажань" в жіночій інтерпретації. Це справжній протуберанець з надр серіального світу, настільки він нетиповий і відвертий: головна героїня хвора, смертельно хвора, але виявляє максимум життя з підкресленим сексуальним бажанням, яке, несподівано для себе реалізує в ще більш нетиповий спосіб, знаходячи задоволення в БДСМ-домінуванні.

Відвертість розмов хворої Моллі (Мішель Вільямс, "7 днів і ночей з Мерелін") з подругою, з колишнім, з психологом, з сусідом, з лікарем та з матір’ю підсилена інтелектуальністю тексту, дуже нью-йоркським за духом свободи, розуму та іронії. Це такий собі "Секс і місто", обтяжений раком, але полегшений тверезим ставленням до смерті. Хвороба не є причиною позбавляти себе задоволення!

Черговий сезон "Босх. Спадок", в сумі 10-й, рахуючи стилістично подібні 7 сезонів оригінального серіалу "Босх", – це прояв такого професіоналізму, коли сприйняття побаченого легке, мов дихання: ти не помічаєш як серіал заходить. В усіх сенсах слова. Будучи поліцейським процедуралом, з масою деталей, що тягнуться ланцюжком з попередніх сезонів, він все одно захоплює в свої тенета, попри не завжди зрозумілість про що йдеться.

Дивні справи: головний герой у виконанні Тайтуса Веллівера, після вибухового випадку з викраденням його доньки, перестав "вибухати", і тепер дещо депресивно і методично вишукує злочинців. Але це не руйнує його харизми і живого серцебиття серіалу, нехай і без ритмічних перепадів. Рівність – не гріх, а чеснота Босха і його "... Спадку". Дивина саме у відпочинковості серіалу, і вона не перетворює його на прохідний (додавання політики заграє із сучасністю, та не переграє).

Взірець правильного моделювання контенту. З одного боку він залучив нову аудиторію чудовою промальовкою міміки героїв та екшн-сцен. А з іншого – мобілізував фанатів. Адже "Лазар" створений Ватанабе Сінітіро, творцем ікони аніме "Ковбоя бібопа" 1998 року, а пізніше – альманаху "Аніматрікс" братів Вачовскі і нещодавно – "Той, що біжить по лезу 2049".

І нехай 1-а серія лише замануха, а 2-а має класичні 16 кадрів за секунду, "Лазар" легко входить в топ місяця захоплюючим детективно-фантастичним сюжетом, кумедно збігаючись з самим "Ковбоєм... ": тут так само формується колектив різномастих осіб кримінального штибу, на кшталт "мисливців за головами", але тепер для пошуку одного рятівника–злочинця-генія. Зводить лобами ФБР, УБН зі всіма можливими мафіозними групами – ніхто не хоче помирати від вірусу, вигадливо створеного тричі нобелівським лауреатом, а заразом – великим ненависником людства.

Вузька стежка на Далеку Північ (The Narrow Road to the Deep North)