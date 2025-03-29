Банди, банкіри, супергерої, хірурги та підлітки: найкращі серіали на квітень обіцяють розкрити їх психологію

Психологія дитинства, психологія банд, психологія банкірів і кінопродюсерів, лікарів та вбивць, юристів та мерів – схоже, березень минув саме під гаслом "психологія про всіх і все".

Входимо у квітень з набором потрібного для перегляду і аналізу.

Насолоджуйтесь!

Юнацтво (Adolescence)

Показ: Netflix, Велика Британія

Не можна обійти увагою цей несподівано складний драматичний серіал. І несподівано складний для сприйняття через зйомку одним кадром кожної з 4-х серій по годині кожна. Режисер Філіп Балантіні робив його за своїми ж однокадровими лекалами, випрацюваними спочатку на повнометражній "Точці кипіння".

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Попри це серіал "Юнацтво" став гіперпопулярним. Рейтинги по 8-9 балів з 10, 100% свіжості на агрегаторах і всі про нього говорять в соцмережах.

Чому? Справа не тільки в сюжеті, акторах і режисері. Справа в темі, коли наші діти можуть вчинити те, що – ми певні – не можуть вчинити. І серіал показує це: як дитина невинно заперечує свій злочин, як підтверджує своєю дикою агресією, як маніпулює і, що особливо важливо, приймає і кається.

Серіал показує невидимий для часто сліпих батьків гіпнотичний вплив соцмереж, кошмарну руйнацію школи як явища, але, заразом, і дике втручання психологів. "Юнацтво" – про нас і про зараз.

Гіперніж (Haipeo naipeu)

Показ: Disney+, Південна Корея

Сценарист-дебютант Кім Сан Хі, написав новий хіт для "Діснея". Причому, саме він "винуватець" хітовості – ідеї, зовсім не нові, в поєднанні дають саме те, що треба глядачу – цікавість, щирий подив і, врешті, драйв.

Колись звільнена головним хірургом за порушення правил і навіть позбавлена ліцензії, Чон Се-ок настільки ідеальна у своєму вмінні оперувати, що їй довіряє своє життя бос мафії. Втім, тільки-но рятуючи життя одного, вона вбиває іншу, яка надумала її шантажувати.

Ще Се-ок цілком готова прирікти на смерть і свого колишнього шефа, який страждає від пухлини мозку. Що в ній переважить – злість через звільнення чи клятва Гіппократа?Це вирішить або минуле, де, ймовірно, були романтичні стосунки, або нове її вбивство, свідком якої стає головний хірург.

8 серій цієї наполовину "Швидкої допомоги" наполовину "Декстера" (бо ж вбиває вона вартих смерті) йтимуть до 9 квітня.

Банди Лондона-3 (Gangs of London)

Показ: Sky Atlantis/AMC+, Велика Британія

Шалений екшн 1-го сезону, привнесений творцем унікальної дилогії "Рейд" Гаретом Евансом, суттєво зменшився на 2-му, поступившись ідеї побудови бандитської Вавилонської вежі. Тут вивищуються один над одним ірландці і турки, афро-британці й росіяни, курди і англо-сакси.

В 3-му сезоні додаються ще корейці, проте їх зухвалий ватажок швидко конає від необдумано затягнутого в ніс хибного кокаїну, кимось змішаного з фентонілом. Конає, як і сотні інших любителів "ангельського пилу". І це збурює всіх – суспільство і самі банди.

Розпочинається пошук того, хто насмілився атакувати в такий масовий спосіб. І, треба сказати, це кмітливо придумана ідея, згуртувати бандитів і, водночас, стравити їх один з одним.

Дуже можливо, що протягом 8 серій повернеться у гру Шон Воллес (Джо Коул), ув'язнений в минулому сезоні бос босів, інкарнація Майкла Корлеоне з "Хрещеного батька".

Інтригує до нестями!

Шибайголова (Daredevil)

Показ: Disney+, США

Це велика подія в серіальному світі, і ось чому. Одна з кращих екранізацій марвелівських коміксів, "Шибайголова" 2015-2018 років, вироблявся Netflix і не мав стосунку до власника Marvel, студії "Дісней", що вже було викликом. Студія забрала права у Netflix, і тепер мусила підтвердити не тільки свою юридичну силу, а й відповідну кіношну якість.

І, на відміну від кошмару "Жінки-Галк", "Таємного вторгнення" і "Міз Марвел", нарешті, впевнено її підтвердила.

Розумно було взято головних виконавців (зокрема, Чарлі Кокса і Вінсента Д'Онофріо), розумно запрошено, зокрема, режисера Джастіна Бенсона ("Локі", "Нескінченність") і далекоглядно – шоураннером Даріо Скардепане (продюсера best ever "Каратель").

Таким чином відродилася історія сліпого адвоката з загостреним почуттям справедливості, коли слово і кулаки використовуються однаково. Вмотивована драма і вражаючий екшн – рекомендую!

Нікому не вір (Trust No One)

Показ: Netflix, Ізраїль

Серіал одночасно потрапляє в яблучко реальності, й у кінематографічну 10-ку. Шпигунський трилер стосується ізраїльської спецслужби з її агентами в секторі Газа, яких починає по одному викривати таємничий хакер, що нібито хакнув найзахищеніший сервер "Моссада". І всі доріжки йдуть до його колишньої агентки, насправді підставленої "кротом" з палестинської розвідки.

А з іншого боку, в Газі, палестинка, викрита, як ізраїльський агент, намагається врятувати своє життя і своїх дітей. Коли її чоловік дізнається про її "подвійне дно", він питає "чому ти зрадила наш народ?". І вона каже: "Щоб тебе врятувати. І всіх решта".

А це перетинається і з нашою війною, коли росіяни з легіону "Свобода росії" борються за правду, викривлену рашистськими нацистами. Сюжетно "Нікому не вір" подібний на видатну гонконгську трилогію "Подвійна рокировка" початку 2000-х. Але все ж важливіша його суголосність з дилемою сьогодення.

Чужі гроші (Other People's Money)

Показ: ZDF, Німеччина-Данія

Нехай не надто зрозумілою буде пояснення банкіра, як можна законно заробити на пляшці, яка не викидається в смітник, а опиняється фантастичним чином в іншій руці, та факт залишається фактом – цей банкір і загалом банк спромігся провести операцію з отримання державних грошей і заробити 146 мільярдів доларів. 2005 року. А 2019-го він поніс відповідальність.

Втім, цей корпоративний детектив розказує саме про те, як вдалося придумати схему і її провернути. І що обіймай свій новий мерседес чи не обіймай, доведеться його віддати, якщо вчинив злочин і тебе за нього впіймали. Ян Шомбург, як голова сценаристів на проекті ("НЕідеальний чоловік" з Деном Стівенсом), розписав все детально, хоч бери і використовуй як покрокову інструкцію.

Деталей – багато. І Франкфурт, фінансова столиця Німеччини, постає в кращих зразках Нью-Йорку, не поступаючись йому ні розміром сум, ні масштабом злочину.

Студія (The Studio)

Показ: Apple TV+, США

Дещиця щастя для кіноманів, завжди охочих зазирнути за лаштунки кіно. Йдучи стопами нещодавньої "Франшизи", "Студія" все ж не така саркастична (хоча чорноти вистачає і розумного сміху теж), більше нагадуючи "Пропозицію" про зйомки "Хрещеного батька".

Герой Сета Рогена отримує посаду генерального продюсера голлівудської кіностудії, і перше завдання від директора (Брайан Кренстон) – зняти фільм про напій, модний в минулому, і заробити на ньому, як "Барбі".

Проблема героя Рогена – він любить авторське кіно, яке ненавидить директор. Тому він замовляє сценарій Мартіну Скорсезе, брешучи директору, що купив його навмисно, щоб не реалізовувати. Так справді робиться в Голлівуді, але не цього разу: на свій страх і ризик продюсер погоджується робити кіно про напій, де мова йде про масове самогубство.

"Студія" – про лицемірство в кіноіндустрії, про безпринципність, гроші і трошки про муки совісті. Скорсезе тролить сам себе. Треба брати!