Бенксі створив нову роботу в Лондоні – сьому за тиждень

Анонімний вуличний художник Бенксі створив нову арт-роботу в лондонському районі Сіті. Це сьомий малюнок митця за останній тиждень.

Бенксі підтвердив, що піраньї на поліцейській будці у Сіті, яких перехожі помітили вранці у неділю, 11 серпня, це його робота, повідомляє ВВС.

Вуличний митець виклав фото цієї роботи в своєму Instagram, визнавши, що вона належить йому.

Скляна будка, яку художник перетворив на акваріум, знаходиться неподалік від собору Святого Павла. Коли на ній помітили малюнки Бенксі, тут почали збиратися натовпи охочих зробити фото. Пізніше будку обклали тимчасовою огорожею, тож потрапити всередину стало неможливо.

Скляна будка, яку художник перетворив на акваріум, знаходиться у Сіті @banksy / Instagram

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"Наразі ми працюємо над тим, як зберегти цей витвір мистецтва", - повідомив прес-секретар муніципальної адміністрації лондонського Сіті.

Поліцейська будка є однією з багатьох подібних, встановлених у 1990-х роках для спостереження поліцейськими за дорожнім рухом.

Втім, робота на поліцейській будці відрізняється від усіх попередніх робіт Бенксі, що з'явилися цього тижня. Вона була створена на склі напівпрозорою аерозольною фарбою, а зазвичай митець малює на стінах непрозорими фарбами.

Тижневий арт-марафон Бенксі

Зображення піраній на будці стало сьомою роботою Бенксі, що з'явилися у Лондоні за останній тиждень. Усі сім робіт зображують тварин.

У понеділок на стіні будинку біля мосту К'ю з'явилася коза, у вівторок на стіні будинку в Челсі –зображення двох слонів, у середу - три мавпи, що звисали з мосту на Брік Лейн. У четвер на даху гаража в Пекхемі помітили виючого вовка, у п'ятницю - двох пеліканів над рибним магазином в Уолтемстоу. В суботу на порожньому білборді в Криклвуді з'явилося зображення кота, що потягується.

@banksy / Instagram @banksy / Instagram @banksy / Instagram @banksy / Instagram @banksy / Instagram @banksy / Instagram

Три з цих робіт були видалені або зіпсовані за цей тиждень. Приміром, білборд з котом демонтували нібито з міркувань безпеки, супутникову тарілку з зображенням вовка вкрали люди в масках, а слонів замалювали.

Роботи Бенксі в Україні

У листопаді 2022 року у різних містах Київської області, що постраждали від дій російських окупантів, з'явилися графіті у стилі Бенксі.

Одними з перших з'явилися фото роботи з Бородянки, їх зробив фотоограф Ед Рам. "Цікаво, це може бути Бенксі, чи це імітація?" – підписав він тоді світлину.

Пізніше британський художник підтвердив, що графіті у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві створив саме він. Бенксі виклав у Instagram відео, що показувало процес роботи над малюнками.

З кількома графіті Бенксі в Україні вже сталися пригоди: одне з них, в Ірпені, намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому, в Києві, – почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі. Деякі – вкрили захисним склом.

У квітні 2023 року в деокупованому Ізюмі Харківської області фотограф Ед Рам знайшов нове графіті, схоже за стилем на роботи Бенксі. Втім, авторство цієї роботи сам митець не підтверджував.