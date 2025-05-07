Через підозри у домаганнях звільнили керівника найбільшого театрального фестивалю Європи

Заступника директора одного з найстаріших театральних фестивалів, що проходить у французькому Авіньйоні П’єра Жандроно звільнили через підозри у сексуальному насильстві на попередній посаді. Він працював на фестивалі з лютого 2023 року.

Про це повідомив директор фестивалю Тьяго Родрігес, пишуть французькі редакції La Monde та Télérama.

"Сьогодні ми оголосили команді фестивалю про звільнення П’єра Жандроно з посади заступника директора з особистих причин та для реалізації інших професійних горизонтів ", – сказав пан Родрігес. Він додав, що звільнення було за взаємною згодою.

П'єр Жандроно залишить свою посаду 13 червня після звинувачень у сексуальному та гендерно зумовленому насильстві, коли він обіймав посаду в іншій організації.

Міністерство культури Франції отримало повідомлення про Жандроно від двох жінок, які побажали залишитися анонімними. Установа попросила прокурора вирішити, які правові дії слід вжити за цими звинуваченнями. Директору фестивалю повідомили про це на початку листопада, тому Родрігес вирішив провести внутрішнє розслідування.

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Незалежна компанія і окрема група юристів не виявила жодних фактів домагань чи насильства з боку Жендроно в команді Авіньйонського фестивалю. Тож він продовжив обіймати посаду заступника директора.

"Однак той факт, що проти нього були висунуті звинувачення ще до його прибуття на Авіньйонський фестиваль та розпочаті інші розслідування, створив атмосферу підозри щодо нього. Йому стало неможливо виконувати свою місію", – додав пан Родрігес.

Жандроно до цього був помічником режисера Еммануеля Демарсі-Моти на паризькому осінньому фестивалі. Він прокоментував, що восени 2024 року до нього зі звинуваченнями звернулася одна зі співробітниць.

"До міністерства було подано звіт. Я попросив дозволу обговорити це з усіма членами команди фестивалю, і ми запровадили процедуру для постановки вердикту. Але оскільки П’єр Жандроно більше не є співробітником, немає жодних суперечностей і жодних можливих санкцій в рамках Осіннього фестивалю", – додав він.

П'єр Жандроно, якого призначили на посаду у лютому 2023 року, складає свої повноваження 13 червня, за три тижні до початку 79-го Авіньйонського фестивалю. Наразі він ніяк не коментував своє звільнення та звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про театральний фестиваль в Авіньйоні

Фестиваль у французькому місті Авіньйон є одним з найстаріших та найавторитетніших театральних подій Європи. У липні на ньому збираються директори фестивалів, критики й театрали, щоб побачити нові колективи. Ну й звісно ж, під час фестивалю присутні домовляються про співпрацю або гастролі.

Театральні трупи представляють національні програми різних країн. У 2022 році на Авіньйонському фестивалі вперше від здобуття незалежності з’явився український павільйон Pavillons du Futur.

Подія була заснована у 1947 році і з того часу проходить щорічно. Творцем став французький театральний режисер та актор Жан Вілар, який формував програму фестивалю. Усі керівники після нього так само мають повну свободу і можливість будувати свою структуру театральної події.

Щорічно в Авіньйоні ставлять близько 300 вистав від представників різних країн, більша частина з них є оригінальними сучасними творами та отримали прем’єру саме в рамках цього фестивалю. На вистави продають понад 125 тисяч квитків.

Тим часом в Україні вже кілька місяців митці вимагають звільнення з посади директора-художнього керівника Андрія Білоуса, якого звинувачують у сексуальних домаганнях. Однак попри численні заяви, скриншоти з листування Білоуса зі студентками, Департамент культури КМДА повернув його на посаду та відмовляється звільняти, мотивуючи це тим, що відсутні правові підстав не лише для звільнення, а навіть для відсторонення Білоуса з посади на час розслідування.