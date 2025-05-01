Чому викладачу Білоусу, якого звинувачують у домаганнях, присвоїли звання доцента? Пояснення МОН

Режисеру Молодого театру і викладачу Університету Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого студентки й випускниці масово звинуватили у сексуальних домаганнях, присвоїли вчене звання доцента.

Попри те, що поліція відкрила кримінальне провадження після свідчень студенток про домагання, Білоус залишився працювати в університеті.

Після обурення у мережі в Міністерстві освіти і науки прокоментували, чому Білоусу присвоїли вчене звання.

"Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника ухвалюють вчені ради.

Рішення вчених рад затверджує Атестаційна колегія МОН", – пояснили у міністерстві, пославшись на постанову Кабміну № 656 та Наказ МОН № 13.

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У МОН зазначили, що 24 квітня 2025 року на засіданні Атестаційної колегії ухвалили узагальнене рішення щодо присвоєння вчених звань 513 людям.

"У цьому контексті Атестаційна колегія МОН не розглядає і не ухвалює індивідуальні рішення щодо кожного кандидата окремо, а працює зі зведеним переліком осіб, поданих закладами освіти", – кажуть у міністерстві.

У МОН також заявили, що не мають жодних документів, які могли б бути підставою для відхилення рішення про присвоєння наукових звань.

"Водночас, якщо стосовно будь-якого кандидата виникають офіційно задокументовані обставини, які можуть впливати на можливість присвоєння вченого звання, МОН залишає за собою право ініціювати службову перевірку та, якщо є правові підстави, скасувати відповідне рішення.

У разі притягнення особи до кримінальної відповідальності Міністерство освіти і науки України розгляне питання позбавлення вченого звання доцента в установленому законодавством порядку", – зазначили у МОН.

При цьому МОН запевняє, що "посідає принципову позицію в питаннях академічної доброчесності та етики" й "працюватиме над удосконаленням механізмів контролю й реагування".

Нагадаємо, на початку 2024 року студентка Карпенка-Карого звинуватила режисера Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях.

Згодом університет отримав ще чотири звернення щодо його неетичної поведінки. Ще більше потерпілих також ділилися свідченнями у соцмережах.

Білоуса тимчасово відсторонили від викладання, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Працівники Молодого театру підтвердили випадки домагань і звернулися до КМДА з вимогою його звільнення.

Після протестів КМДА відсторонила Білоуса від посади, але згодом, після перевірки комісії, повернула на роботу.

Проте активісти продовжують вимагати звільнення Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника Київського Молодого театру.

Нещодавно акторка театру Вікторія Ромашко опублікувала нові докази домагань з боку режисера. Детальніше про позицію КМДА та Молодого театру читайте тут.