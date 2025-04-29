Є нові свідчення про насильство Білоуса. Тим часом він отримує звання доцента

Активісти продовжують відстоювати свої права та вимагають звільнити Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника Київського Молодого театру.

Акторка театру Вікторія Ромашко опублікувала нові докази сексуального насильства режисера та розповіла в етері "Радіо Культура" про юридичні проблеми зі звільненням Білоуса.

"Ви знаєте, як пробивають дно? А якщо не знаєте, я вам зараз покажу. В наступних сторіз будуть скріни студентки нашого художнього керівника, якій на момент цих переписок було було 17 років.

І навіть після прямої її відмови у переписці, він все одно продовжив. Спочатку "я не насильник", а потім фотка свого статевого органа", розповіла Ромашко.

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Як просувається справа зі звільнення Білоуса

На радіо активістка розповіла, що директор Департаменту культури Сергій Анжияк на зустрічі з командою театру наголосив, що відсторонити Білоуса за причиною "втрата довіри" було б можна, якби "Білоус вкрав щось з театру", додала Ромашко.

"А так юридичних підстав немає до висновку слідчого судді", - розповіла акторка.

Юристи, що відгукнулися на розголос від активістів тим часом підкреслювали, що Департамент культури уникає відповідальності і передає повноваження слідству та суду. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб, тому розслідування може тривати до вересня.

"Анжияк обіцяв, що направить заяву до Держпраці, щоб там розтрактували цей пункт контракту. Чи він має ширше поняття, чи стосується лише матеріальних цінностей... Ми з адвокатами теж направили запит і отримали аж дві відповіді від Держпраці, які абсолютно працюють на нашу користь", - сказала Вікторія Ромашко.

Тобто, до "втрати довіри" також відноситься й репутаційні втрати.

З того моменту Департамент культури не надає відповіді активістам. Як додала Ромашко, Анжияк запропонував захистити акторів тим, щоб обмежити спілкування з Білоусом. Та сам режисер відмовляється ставити вистави и проводити репетиції з тими, хто відмовляється з ним працювати.

Режисеру присудили вчене звання

Суспільне Культура опублікувало рішення Міністерства освіти з наказом №641. У ньому йдеться, що Андрію Білоусу присудили ступінь доцента з акторського мистецтва та режисури Київського національного університету Карпенка-Карого.

Тим часом, онлайн-ресурс "Гендер в деталях" подав петицію до Міністерства освіти і науки з вимогою запровадити системну політику протидії сексизму, сексуальним домаганням і гендерно зумовленому насильству у закладах вищої освіти та розробити механізм реагування на такі випадки.

Також петицію створила театральна спільнота, з вимогою звільнити Андрія Білоуса та Сергія Анжияка. Наразі її підписали 3769 осіб.

З чого почався скандал

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався на початку року – 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

"Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство", – написав Білоус. Водночас він не уточнив, з якою заявою звернувся до поліції.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стріни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення. В ньому вона назначила директора Департаменту культури КМДА Сергія Анджияка створити так звану комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Після проведення розслідування комісією, Андрія Білоуса повернули на посаду директора Молодого театру.