Петиція про звільнення скандального директора Молодого Театру набрала необхідні підписи за тиждень

Петиція №13512 з вимогами припинити повноваження директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують в сексуальних домаганнях, а разом із ним і директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка, набрала 6101 підпис впродовж тижня. Тепер її має розглянути Київська міська рада.

Авторка петиції акторка Молодого театру Вікторія Ромашко внесла до вимог звільнення чиновника Сергія Анжияка через те, що він "відмовляється діяти, попри надані йому законні підстави, висновки внутрішньої комісії та звернення колективу". Раніше Анжияк публічно заявив, про нібито відсутність правових підстав для відсторонення Андрія Білоуса з посади керівнка Молодого театру.

Хоча спеціальна комісія, яку скликав Департамент, щоб вивчити ситуацію щодо звинувачень Білоуса у домаганнях, дійшла висновку, що він дійсно використовував сексуалізовану лексику під час репетицій, допускав комунікацію інтимного характеру з підлеглими поза межами професійних стосунків, створював атмосферу тиску та залежності тощо. І рекомендувала достроково прпинити контракт із Білоусом на підставі втрати довіри.

Попри це Департамент культури повернув Білоуса на посаду, а керівник Департаменту Сергій Анжияк заявив про відсутність правових підстав не лише для звільнення, а навіть для відсторонення Білоуса з посади на час розслідування.

Нині Білоус залишається на посаді директора-художнього керівника Молодого театру.

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"Колектив, який виступив із відкритою підтримкою постраждалих, продовжує працювати в атмосфері невизначеності. Частина заявниць повідомляє про емоційний тиск, страх, професійну вразливість. Жодної конкретної дієвої позиції Департамент культури після березня 2025 року не оголосив.

Ми вважаємо, що мовчання влади в цій ситуації — форма потурання й співучасті. Воно підриває довіру до міської влади, відкрито демонструє толерування неприпустимої поведінки та поглиблює травматизацію постраждалих", – написала Ромашко у петиції.

Сьогодні ж юридична компанія "Міллер" отримала і поширила відповідь-коментар від Державної служби з питань праці щодо контракту між КМДА і Білоусом. В ній ідеться, що в контракті немає чіткого визначення, що означає пункт "втрата довіри" і роботодавець (КМДА) має право оцінювати його на власний розсуд.

Також у коментарі Служби зазначається, що пункт контракту "втрата довіри" не має чіткої прив'язки до статті 41 Кодексу законів про працю і може застосовуватись незалежно від сфери діяльності працівника. Тобто він може бути звільнений за репутаційні втрати компанії, а не лише за вчинену крадіжку майна чи його пошкодження.

Тож, як пише "Міллер": "це вирок юридичним "відмазкам" та бездіяльності Анжияка. КМДА може звільнити Білоуса за контрактом на свій розсуд лише за репутаційні наслідки для театру і міста".

Тим часом, з'являються нові і нові свідчення застосування Білоусом харасменту як в театрі, так і в Університеті, де той викладає. 1 травня телеведуча Маша Єфросиніна показала нові повідомлення, які керівник Молодого театру нібито надсилав своїм підопічним і студенткам.

У своєму дописі вона додала, що "підбиратися до нових "жертв" йому допомагала асистентка. Використовуючи владу, обіцяючи перспективи й менторство, Білоус примушував дівчат до сексуального зв'язку з ним. "Опрацьовувати" дівчину він міг тижнями, місяцями, а інколи й роками, щоб вона "дозріла"".

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях

22 січня 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Після цього Університет отримав ще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання. Сам режисер відмовився коментувати ці події.

Працівники Молодого театру, де Білоус працює директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стіни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення, у якому директор Департаменту культури КМДА Сергій Анджияка мав створити комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Після проведення розслідування комісією і попри те, що вона рекомендувала розірват контракт з діючим директором, Андрія Білоуса повернули на посаду директора Молодого театру.

Утім театральна спільнота продовжує тиснути на київську владу та ще раз вийшла на мітинг з вимогами звільнити Білоуса.

Юристи, що відгукнулися на розголос від активістів тим часом підкреслювали, що Департамент культури уникає відповідальності і передає повноваження слідству та суду. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб, тому розслідування може тривати до вересня.

29 квітня, Вікторія Ромашко опублікувала переписку Андрія Білоуса з однієї зі студенток, якій на той момент було 17 років. У листуванні він надіслав дівчині фото свого статевого органа.

Згодом після цієї новини Суспільне оприлюднило рішення Міністерства освіти з наказом №641. У ньому Андрію Білоусу присудили ступінь доцента з акторського мистецтва та режисури Київського національного університету Карпенка-Карого.

"Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника ухвалюють вчені ради.

Рішення вчених рад затверджує Атестаційна колегія МОН", – пояснили у Міністерстві освіти, пославшись на постанову Кабміну № 656 та Наказ МОН № 13.

Крім того, у міністерстві заявили, що не мають жодних документів, які могли б бути підставою для відхилення рішення про присвоєння наукових звань.