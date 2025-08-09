На вимогу Ліни Костенко у Львові скасували концерт її поезії: що трапилося

У львівському театрі імені Марії Заньковецької скасували два концерти поезії Ліни Костенко "Очима ти сказав мені: Люблю...", який мали провести 11 серпня. Організатори змінили зміст заходу на вимогу поетеси.

Письменниця заявила, що концерт мав відбутися з "грубим порушенням авторського права" та без попередніх домовленостей між нею та організаторами.

Про це йдеться у зверненні Ліни Костенко, яке опублікувало "Читомо".

Мисткиня стверджує, що організатори заходів не отримали письмових дозволів на публічне виконання її віршів і не попередили про заходи попри те, що широко їх рекламували та продавали квитки.

"Неочікувана і прикра ситуація змушує мене просити пробачення за колізію, яка склалася з незалежних від мене причин. Тож прошу пробачення в людей, що планували побувати на двох львівських концертах "Очима ти сказав мені: Люблю" 11 серпня цього року, у талановитих акторів та інших виконавців моїх творів, а також у Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, що надав свою залу для цих двох концертів.

І глядачі і актори, звичайно ж, не знали, що організатори концерту грубо порушили авторське право та попередню домовленість з автором", – повідомила поетеса.

Ліна Костенко розповіла, що схожий захід раніше відбувся в Жовтневому палаці в Києві. Хоча організатори попередньо не узгоджували концерт із поетесою, згоди вдалося досягнути завдяки тому, що ті погодилися на умови мисткині.

Письменниця пояснила, що тоді вимагала ознайомитися з концепцією та програмою наступних концертів, аби погодити їх, а також погодити суму за продані квитки, які організатори мають спрямувати на потреби Збройних Сил.

За її словами, після концерту в Києві на підтримку війська вдалося направити 470 тисяч гривень.

"У випадку цих нових концертів у Львові 11 серпня жодна з двох вищезгаданих умов не була дотримана. Через це я була змушена скасувати ці концерти. Тим часом у моєму житті є численні форми театральної, музичної та іншої мистецької співпраці – в Україні та за її межами, – які приносять ініціаторам, учасникам і мені самій новий досвід і творчу радість перестворення літературного тексту.

Крім обов’язку дотримання суворих юридичних норм авторського права, у мистецькому світі ми всі мали б перебувати в просторі, який я називаю "зоною етичної безпеки", – пояснила свою позицію Ліна Костенко.

Якщо раніше організатори концерту у Львові рекламували його як захід творчості Ліни Костенко, то тепер подія змінила назву на "Кохайтеся чорнобриві".

Наразі програма включає виконання акторами віршів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Ольги Кобилянської та інших у супроводі мелодій рояля та арфи.

Нагадаємо, 19 березня цього року поетесі Ліні Костенко виповнилося 95 років. Під час святкування ювілею мисткиня зачитала деякі зі своїх віршів.