"Як дихати, коли у горлі ком": гурт ДахаБраха випустив нову пісню вперше за два роки

Вперше від початку повномасштабного вторгнення український гурт ДахаБраха випустив нову сольну пісню – “У горлі ком”. У кліпі до неї використали відео та фотографії сімей, що ховались в укриттях під час повітряних тривог.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Раніше гурт попросив надіслати “родинні фотографії” українців, які переживають російські авіаційні та дронові бомбардування, повідомляє видання The Village Україна.

“Ідея в тім, щоби ще раз нагадати усім, в яких умовах живуть сьогодні українці, і що нам все ще потрібна підтримка цивілізованого світу”, – прокоментували учасники гурту.

Пісня виконана українською мовою, проте у відео використали англійські субтитри, адже ДахаБраха має широку аудиторію за кордоном.

Кліп пісні "У горлі ком"

Також стало відомо, що ДахаБраха записали 4 нові пісні на початку 2024 року. Учасник гурту Марко Галаневич розповів, що композиції “У горлі ком” написали під час репетицій, що тривали тиждень. Він також додав, що ця пісня не притаманна творчості гурту, проте її ухвалив увесь колектив.

“Ми б хотіли нагадати світові про те, за яких умов живуть українці останні два роки. А також знову просити про підтримку як звичайних людей, так і урядів західних країн”, – розповів музикант.

Крім того, в кінці кліпу ДахаБраха закликали підписати петицію Центру громадянських свобод Make Russia Pay. Ця ініціатива пропонує передати до України заморожені російські кошти, що зберігаються переважно в країнах “Великої сімки” (G7). Гроші планують використати на підтримку та відбудову.

Про гурт ДахаБраха

У 2023 році за участі гурту також вийшла пісня “TUMAN” від електронної групи PROBASS ∆ HARDI. Основою для співпраці стала українська народна пісня “Туман яром котиться”.

Кліп на пісню "TUMAN" ембад пісні

ДахаБраха – український музичний етногурт, який створює пісні переважно українською та кримськотатарською мовами. Вони стали лавреатами Шевченківської премії у 2020 році. Гурт сформувався на початку 2000-х під час діяльності театру “Дах”. Перші концерти ДахаБраха відбулися під час Помаранчевої революції у 2004 році.

Популярність етногурту визнали не лише в Україні, а й за кордоном. Їх запрошували на міжнародні фестивалі Великої Британії, Данії, Угорщини, Нової Зеландії та Австралії.

Від початку повномасштабного вторгнення ДахаБраха гастролюють світом. Влітку 2022 року музиканти виступили на головній сцені найбільшого музичного фестивалю Британії Glastonbury. До них на Pyramid Stage з’являлися американська виконавиця Біллі Айліш, учасник гурту Beatles Пол Маккартні та інші музиканти.

Також ДахаБраха анонсували світовий тур, в якому мають відвідати близько 16 країн. Серед них: Польщі, Чехії, Німеччині, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Бельгії, Іспанії, Португалії, Австрії, Угорщині, Словаччині й Ісландії.