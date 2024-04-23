Може бути небезпечно: департамент охорони культурної спадщини КМДА проти демонтажу Арки дружби народів

Тиждень тому Міністерству культури та інформаційної політики позбавило колишню Арку дружби народів у Києві статусу пам'ятки. Втім, у департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації виступають проти демонтажу та вважають, що він може нести небезпеку.

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Про це у коментарі Суспільному для програми "Культура на часі" заявила директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона нагадала, що у 2022 році міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. А зараз МКІП вирішив зняти охоронний статус та чекає від КМДА демонтажу.

Соловйова зазначила, що в КМДА та очолюваному нею департаменті не погоджуються з таким рішенням. Більше того – вважають імовірний демонтаж небезпечним. За її словами, частини Арки утворюють підпірну стіну, яка запобігає зсуву. Тому демонтаж цього об'єкта є важким, дорогим і небезпечним.

На думку Соловйової, варто провести публічні обговорення серед киян, які й визначать долю Арки.

"Арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", – зазначила Соловйова.

Вона додала, що за чутками на цьому місці хочуть влаштувати меморіал загиблим героям. Однак поки що документації щодо таких планів немає.

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Арка дружби народів у Києві була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями" – українцем і росіянином.

У квітні 2022 року бронзову скульптуру двох робітників демонтували. Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначав, що композицію, встановлену поруч, закриють, а пізніше також розберуть.

14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

В кінці березня цього року Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу.

На початку квітня у Київській міській державній адміністрації заявили, що не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку, бо вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.