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Може бути небезпечно: департамент охорони культурної спадщини КМДА проти демонтажу Арки дружби народів

Марія Кабацій — 23 квітня, 12:18
Може бути небезпечно: департамент охорони культурної спадщини КМДА проти демонтажу Арки дружби народів
Частини Арки утворюють підпірну стіну, яка запобігає зсуву
Armando Rivera

Тиждень тому Міністерству культури та інформаційної політики позбавило колишню Арку дружби народів у Києві статусу пам'ятки. Втім, у департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації виступають проти демонтажу та вважають, що він може нести небезпеку.

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Про це у коментарі Суспільному для програми "Культура на часі" заявила директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона нагадала, що у 2022 році міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. А зараз МКІП вирішив зняти охоронний статус та чекає від КМДА демонтажу.

Соловйова зазначила, що в КМДА та очолюваному нею департаменті не погоджуються з таким рішенням. Більше того – вважають імовірний демонтаж небезпечним. За її словами, частини Арки утворюють підпірну стіну, яка запобігає зсуву. Тому демонтаж цього об'єкта є важким, дорогим і небезпечним.

На думку Соловйової, варто провести публічні обговорення серед киян, які й визначать долю Арки.

"Арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", – зазначила Соловйова.

Вона додала, що за чутками на цьому місці хочуть влаштувати меморіал загиблим героям. Однак поки що документації щодо таких планів немає.

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Арка дружби народів у Києві була відкрита у рамках святкування 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Окрім самої арки, частиною композиції був радянський монумент із двома "пролетарями" – українцем і росіянином.

У квітні 2022 року бронзову скульптуру двох робітників демонтували. Під час демонтажу у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у мережі. Мер Києва Віталій Кличко тоді зазначав, що композицію, встановлену поруч, закриють, а пізніше також розберуть.

14 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

В кінці березня цього року Український інститут національної пам'яті дійшов висновку, що Арка "дружби народів" у Києві підлягає повному демонтажу попри нещодавнє перейменування на Арку свободи українського народу.

На початку квітня у Київській міській державній адміністрації заявили, що не планують демонтувати Арку дружби народів в столичному Хрещатому парку, бо вона є пам'яткою історії місцевого значення, тож за законом її заборонено зносити чи переносити.

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