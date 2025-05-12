Знайдені людські кістки на закинутій базі археологів: позиція Департаменту культури КМДА

Департамент культури Київської міської державної адміністрації вважає дії Інституту археології неправомірними після виявлених поліцією людських решток на території колишньої археологічної бази на Подолі.

У відповіді на запит УП.Культура, Департамент повідомив, що "не приймав жодних рішень щодо вчинення будь-яких дій відносно археологічних матеріалів і людських решток".

Запевнили й в тому, що Департамент підтримує археологічні дослідження Подолу та "жодні перешкоди з боку місцевої влади не чиняться".

Чому Департамент називає дії Інституту археології неправомірними

На питання про конкретні дії, які у відомстві вважають неправомірними Департамент назвав кілька пунктів, зокрема:

Використання комунального майна не за цільовим призначенням;

Неналежне ставлення до залишків людського тіла та незабезпечення його поховання;

Виявлені під час досліджень археологічні предмети не були передані на постійне зберігання визначеній у дозволі установі для занесення до державної частини Музейного фонду України.

Надано Департаментом культури КМДА

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Щодо приміщень, якими користується Інститут археології, то Департамент надав кілька аргументів. Договір на приміщення на вулиці Сковори 9-Б усе ж таки вичерпався у 2021, попри втручання Господарського суду

"Ситуація з відсутністю придатного місця для зберігання археологічних знахідок, зокрема людських решток, в значній мірі є наслідком недостатньої організації процесу зберігання з боку Інституту археології та Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК)".

На думку Департаменту, Після закінчення договору оренди приміщення на вул. Сковороди, 9-Б , Інститут "не ініціював необхідних дій для забезпечення нових місць для зберігання археологічних знахідок. А навпаки - протиправно продовжив зберігати у неналежних умовах ці археологічні знахідки".

Інша будівля, що перебуває на балансі Інституту археології по вулиці Володимирській не використовується за призначенням, йдеться у відповіді Департаменту:

"Об’єкт оренди не пристосований для проведення досліджень людських рештків і має інше цільове призначення. Втім Інститут Археології порушив умови договору".

Неодноразово у зверненні наголосили, що "людські останки заслуговують на шанобливе ставлення і остаточне поховання", втім установа додала, що не несе відповідальності за перевірку стану археологічних матеріалів та проведення експертизи роботи ІА.

"Питання порушувались публічно і під час офіційного листування та зустрічей із Міністерством культури і Інститутом археології. Саме Департамент ініціював обговорення ситуації на міжвідомчому рівні, розуміючи її чутливість", - додають в Департаменті.

Надано Департаментом культури КМДА

Установа зверталася до Інституту двічі (листами 1 листопада 2023 року і 23 жовтня 2024 року) з проханням забрати людські кістки. На це звернення, за словами представників Департаменту, не відповіли, як і на подальше звернення від Департаменту до МКСК.

Інститут в свою чергу звертався з листами до МКСК з проханням надати дозвіл на перепоховання/кремацію кісток вже у 2025 році.

Позиція Інституту археології

В одному з дворів Подільського району столиці виявили людські рештки. У ході перевірки було встановлено, що територія, де виявили останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.

Представник інституту пояснив правоохоронцям, що виявлені рештки – це археологічні матеріали, зібрані під час розкопок на Щекавицькому кладовищі у Подільському районі. Вони вже втратили наукову цінність, тому найближчим часом їх перепоховають відповідно до чинного законодавства.

Рештки були елементами дослідження на території Щекавицького кладовища, на якому забудовники збиралися проводити роботи. Археологічна експедиція на таких територіях була обов'язковою умовою для будівництва, проте рештками після дослідження мали розпоряджатися саме Інституту Археології.

Будинок на вул. Сковороди, 9–Б – це колишня база Подільської археологічної експедиції. Вона функціонувала там у 1984–2021 роках, активно досліджувала Поділ.

"У 2021 р. Інститут остаточно "витіснили" з приміщення під приводом "реставрації". Після цього археологи втратили доступ до решток, що зберігалися в підвалі. Їх перенесли в металевий контейнер, наданий структурою КМДА. Відтоді всю відповідальність за їх стан та збереження несе Департамент охорони культурної спадщини КМДА", – наголосили в Інституті археології.

Також додали, що рештки неодноразово пропонували перепоховати. Втім, Міністерство культури не відповіло на запит інституції, а самі кістки вважаються частиною музейного фонду.

"Інститут археології не має стосунку до того, в якому стані зараз перебувають людські рештки. Відповідальність лежить на органах місцевої влади. Ми закликаємо до цивілізованого вирішення – перепоховання та відновлення наукової присутності археологів на Подолі", – повідомили в установі.