Державний канал Франції розглядає можливість показу скороченої версії фільму "Росіяни на війні"

Франко-німецький некомерційний телеканал Arte не планує показувати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Втім, розглядає можливість показу переробленої і скороченої версії скандального фільму.

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Про це йдеться у відповіді на звернення Українського інституту до каналу Arte та Французького національного центру кіно CNC, повідомили УП.Культура в УІ.

Інституція направила свій запит після публікації матеріалу від 14 вересня у французькій Le Monde. У ній йшлося, що стрічку Трофімової можуть показати на каналі Arte.

Представники CNC та каналу Arte запевнили УІ, що "версія фільму тривалістю 129 хвилин ніколи не отримувала підтримки від CNC і не планувалася та не планується до показу на Arte. Каналу пропонували стати партнером цієї версії, але Arte відмовилися".

У той же час вони визнали, що "створення документального фільму тривалістю 52 хвилини свого часу зацікавило Arte, але на той момент продюсери не надали готового сценарію".

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"Робота над документальною версією на 52 хвилини ще не розпочалася. Не йдеться про просте скорочення тривалості фільму. Документальний фільм буде результатом тісного редакційного діалогу між Arte та продюсерами. Монтаж відзнятого матеріалу та закадровий голос істотно вплинуть на загальну подачу", - додали представники CNC та каналу Arte.

Кошти на створення 52-хвилинної версії були надані CNC продакшн-компанії Capa Presse за автоматичною державною програмою підтримки.

Український інститут та посольство України у Франції продовжуватимуть стежити за ситуацією.

Про фільм "Росіяни на війні"

"Росіяни на війні" – дркументальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.

Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.

Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі.

Перед показами стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) українська спільнота в Канаді організувала низку акцій протесту. До закликів не показувати "Росіян на війні" приєдналися МЗС України, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко тощо.

Зрештою організатори TIFF заявили, що не показуватимуть фільм Трофімової нібито з міркувань безпеки. Однак після офіційного закриття кінофестивалю оголосили про два окремі покази фільму у вівторок, 17 вересня.

Кілька днів тому режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Напередодні стало відомо, що швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив показати скандальний фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Міністерство закордонних справ України висловило протест та обурення таким рішенням.