Фільм "Росіяни на війні" планують показати на кінофестивалі у Швейцарії – МЗС висловило протест

Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив показати скандальний фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Міністерство закордонних справ України висловило протест та обурення таким рішенням.

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"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", – йдеться в заяві МЗС, опублікованій на Facebook.

Також майбутній показ прокоментувала посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова: "Будь-яка агресія має бути негайно і рішуче припинена. Покарана. Тільки це може бути профілактикою можливої іншої агресії. Агресори не можуть бути героями фільмів, коли жорстоко вторгаються до сусіда з метою вбивств і окупації. Загарбники вчинили злочин. Злочин агресії"

20-й кінофестиваль у Цюриху (Zurich Film Festival) відбудеться 3-13 жовтня.

Наразі фільму Трофімової немає в переліку фестивальних стрічок на офіційному сайті фестивалю. Як повідомляє видання 20 Minuten, раніше показ був запланований на 11 жовтня. Тепер ця інформація з сайту зникла.

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Сьогодні, 19 вересня, організатори ZFF мають оголосити повну програму фестивалю. Тож, можливо, там буде оголошено про фільм "Росіяни на війні".

Журналісти встигли заскрінити розклад показу фільму Трофімової Скріншот з сайту фестивалю

Крім того, в програмі – фільм "Вторгнення" режисера Сергія Лозниці, якого у березні 2022 року виключили зі складу Української кіноакадемії через те, що його фільми увійшли до програми кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу". Цю стрічку про повномасштабне вторгнення Росії в Україну від режисера, що живе в Литві, також показували у Каннах.

Серед фільмів, які фестиваль відібрав до своєї програми, також переможець 77-го Каннського кінофестивалю – фільм Шона Бейкера "Анора", який розповідає про роман між стриптизеркою і сином російського олігарха. Двох головних чоловічих персонажів грають російські актори – Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн. Також росіян можна побачити серед героїв другого плану.

Про фільм "Росіяни на війні"

"Росіяни на війні" – дркументальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

Трофімова народилася в Москві. Понад 10 років працювала у медіа та брала участь у різних документальних проєктах у Канаді, на Балканах, Близькому Сході та в Росії. Створила низку документальних фільмів для російського пропагандистського медіа Russia Today.

Фільм "Росіяни на війні" розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми.

Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, не бачила нічого подібного.

Світова прем'єра фільму Трофімової пройшла на Венеційському кінофестивалі.

Перед показами стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) українська спільнота в Канаді організувала низку акцій протесту. До закликів не показувати "Росіян на війні" приєдналися МЗС України, Генеральний консул України в Канаді Олег Ніколенко тощо.

Зрештою організатори TIFF заявили, що не показуватимуть фільм Трофімової нібито з міркувань безпеки. Однак після офіційного закриття кінофестивалю оголосили про два окремі покази фільму у вівторок, 17 вересня.

Кілька днів тому режисерку Анастасію Трофімову внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.