Росіяни пошкодили церкву та театр у Херсоні – фото

У Херсоні за два дні 20-21 липня російська армія пошкодила театр імені Миколи Куліша та Греко-Софіївську церкву.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація та виконавчий директор "Херсонської ліги соціальних працівників" Ігор Цуркан.

Після обіду, близько 14:10, 21 липня росіяни влучили снарядом по театру імені Миколи Куліша – одному з найбільших театрів південної України. Через удар у будівлі пошкоджений фасад. Поранених і загиблих серед цивільних немає.

Вибиті вікна у херсонському театрі Херсонський театр у Facebook

Уламки після обстрілу поблизу театру Херсонський театр у Facebook

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Як зазначили у самому театрі, також пошкоджено колону театру, вхідні двері та три вікна в театрі-кафе.

Вибиті вікна всередині театру Херсонський театр у Facebook

Херсонський театр імені Миколи Куліша з 1999 року організовує театральний фестиваль "Мельпомена Таврії". Після початку повномасштабного вторгнення театр продовжив працювати в інших містах України.

У березні 2022 року російські військові викрали голову Херсонського музично-драматичного театру Олександра Книгу. Згодом його відпустили і він виїхав на підконтрольну Україні територію. На його посаду призначили чоловіка, який до цього був охоронцем.

20 липня російські військові влучили по території Греко-Софіївської церкви.

На фото видно вибиті вікна, обгорілі стіни та зруйнований дах будівлі, яка розташована на території церкви. Українська православна церква пише, що у результаті влучання дерев’яні келії спалахнули й вигоріли вщент.

Вигорівша територія біля церкви в Херсоні Ігор Цуркан у Facebook

Так виглядає згорівша будівля, яка розташована поруч з церквою Ігор Цуркан у Facebook

Греко-Софійська церква збудована у 1780 році та є найстарішим храмом у Херсоні. Спочатку він був дерев’яний, але потім перебудували у кам’яний. Освячений храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Святиня є пам’яткою архітектури національного значення.

У церкві зберігся іконостас з чорного дерева, виконаний вручну грецькими майстрами.

Наслідки обстрілу по Херсону 20 липня Ігор Цуркан у Facebook

У Херсонській обласній науковій бібліотеці зазначають, що це культова споруда міста, над якою працювали греки.

"В кінці 18 століття греки, що мешкали в Криму, звернулись з проханням до Катерини II прийняти їх у своє підданство. Їм було дозволено переселитись на сучасну територію України. Частина греків, що поселились у Херсоні, брали активну участь у будівництві та благоустрої міста. Купецький форштадт, центральний район міста, називали ще грецьким, там мешкали грецькі купці. У 1780 році побудовано і освячено Греко - Софіївську церкву", – написали на офіційній сторінці бібліотеки.