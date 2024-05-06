Директор музею Майдану отримав міжнародну премію музейників

Європейський музейний форум відзначив переможців премії "Європейський музей року"(EMYA) за 2024 рік. Серед лауреатів є й українець – генеральний директор Національного музею Героїв Небесної Сотні та Революції Гідності Ігор Пошивайло, йдеться на сайті.

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Переможців нагородили в останній день форуму, 4 травня. Цього року головною темою конференції була ідея "музеїв у пошуках соціального впливу".

Гендиректор музею Майдану отримав одну з 6 премій EMYA – нагороду Кеннета Хадсона. Її вручають за "інституційну мужність та професійну доброчесність" музеям або окремим особам, щоб відзначити сміливі музейні практики, експериментальні формати і способи "кинути виклик" уявленням суспільства.

Як розповіли організатори премії, Пошивайло став "рушієм" багатьох ініціатив зі збереження музеїв та об'єктів спадщини по всій Україні.

"Завдяки стратегічному керівництву та спільним зусиллям ця людина невтомно працює над документуванням, оцифруванням та збереженням культурної спадщини на територіях, зруйнованих конфліктом, а також над просуванням ідеї невід'ємної ролі культурної спадщини у зміцненні стійкості та відновленні. Його непохитна відданість справі збереження культурної спадщини України в умовах руйнівної війни втілює дух стійкості та надії, який надихатиме майбутні покоління", – оголосили на премії.

Наприкінці 2023 року Ігор Пошивайло долучився до спеціального підрозділу територіальної оборони з охорони культурної спадщини України, а у 2024 став одним з журі конкурсу від Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. У проєкті обирали концепцію для відновлення школи у селі Ягідне Чернігівської області, де під час окупації тримали 370 людей протягом 28 днів.

Про європейський музейний форум

Найкращим музеєм 2024 року назвали Саамський музей Сіїда у Фінляндії.

Щороку нагорода "Європейський музей року" присуджується музею, який робить значний внесок у розуміння світу, а також у розвиток нових парадигм і професійних стандартів у музейній справі. Ця нагорода була заснована в 1977 році під керівництвом Ради Європи, щоб відзначити видатні досягнення європейської музейної спільноти.

Її засновниками стали британські історики та музейні фахівці – Кеннет Хадсон, Річард Хоггарт і Джон Леттс.

Організація створена на принципах підтримки, заохочення, нагородження та демонстрації досконалості та інновацій у музейній сфері, EMYA особливо фокусується на сферах, які Кеннет Хадсон назвав "суспільною якістю".