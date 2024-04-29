Петиція проти постаті Булгакова в публічному просторі. Київміськрада розгляне запит містян

Київська міська рада почала розгляд петиції про усунення згадок про російського письменника Михайла Булгакова з публічного простору. Раніше документ зібрав необхідну кількість підписів від киян.



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Інформація про це з'явилась на сайті Київської міської ради.

У петиції автор просить прибрати з публічного простору пам’ятник та меморіальну табличку Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі, а також перейменувати Літературно-меморіальний музей Булгакова і змінили його експозицію.

Щоб петицію взяли на розгляд, потрібно зібрати 6 тисяч голосів скриншот

"Наявність у публічному просторі міста Києва меморіальної дошки, пам’ятника та музею М. А. Булгакова є порушенням Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" і несе за собою відповідальність згідно чинного законодавства", – йдеться у зверненні автора.

Суперечки стосовно Булгакова у публічному просторі

Раніше експерти Українського інституту національної пам’яті (УІНП) визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом та імперцем за світоглядом. Тому топоніми та пам'ятники, присвячені йому, можуть вважатися символікою російської імперської політики, а їхнє перебування у публічному просторі – пропагандою країни-агресорки. У своєму фаховому висновку експерти наголосили, що усі пам’ятки підлягають знесенню та перейменуванню.

Згодом голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович прокоментував рішення експертів УІНП і зазначив, що вважає висновок експертів "трохи емоційним", але визнає, що "вони назвали речі своїми іменами". Дробович підкреслив, що не підтримує закриття музею через те, що його існування дає можливість Україні висловити свій погляд на спадщину та особистість Булгакова. Натомість установа має змінити назву і фокус експозиції.

У музеї Булгакова заявили, що експерти УІНП використовували фрази, що, на їхню думку, є "надміру категоричними судженнями, які в результаті скоріше образно нав’язують, ніж аргументовано обґрунтовують рекомендаційну частину документа". Аргументи щодо постаті письменника були перебільшеними та поверхневими, а деякі фрагменти висновку є маніпулятивними.

Після цього Український інститут національної пам’яті звернувся до експертної комісії з проханням дослідити та уточнити висновок про належність топонімів, присвячених Михайлу Булгакову, до символіки російської політики.