До міжнародного фестивалю анімації LINOLEUM увійшли дві роботи українців

До міжнародного конкурсу найбільшого фестивалю анімації в Україні LINOLEUM увійшли фільми Микити Лиськова та Поліни Піддубної. Подія проходитиме з 1 по 5 жовтня в Unit City та Будинку Кіно.

Про це повідомили організатори фестивалю у пресрелізі УП.Культура.

Цьогоріч фестиваль відбудеться під гаслом Human Rites. Над розробкою айдентики та постеру працювала українська аніматорка Анастасія Фалілеєва, чий фільм "Я померла в Ірпені" минулого отримав Ґран-прі фестивалю.

До програми міжнародного конкурсу увійшли 32 короткометражних фільми з усього світу.

"32 анімації міжнародного конкурсу – це 32 різних світи. Кожен фільм не схожий на інший ні за темою, ні за стилем, ні за технікою, ні за інтонацією, і це справді той випадок, де є фільм для кожного та кожної. Зокрема, саме в ці блоки потрапили українські хіти – нова робота від уже культового Микити Лиськова та картина Поліни Піддубної, про яку багато писали через її участь у Каннському кінофестивалі цього року", – зазначила директорка фестивалю Анастасія Верлінська.

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Режисер Микита Лиськов покаже фільм "Київський торт" про родину в Україні та труднощами, з якими їй доводиться мати справу.

Режисерка Поліна Піддубна буде з фільмом "Моя бабуся парашутистка". За сюжетом весела молода жінка Альфія у 1960-х у Центральній Азії, активно стрибає з парашутом і навчається на акушерку. Неочікувано Альфія отримує надзвичайний телефонний дзвінок від онуки з 2022 року. Вона хвилюється за безпеку бабусі під час вторгнення в Україну. У цій міжпоколіннєвій розмові крізь час і простір онука намагається відновити й переосмислити сімейну пам’ять та власну етнічну ідентичність, розірвати нескінченне коло колективної травми й задуматися над сенсом людського життя.

Також на міжнародному конкурсі покажуть фільм режисерки українського походження Нати Метлюх "Час на паузі". Стрічка розповідає про дата-інженера, який несеться життям із вірою, що багатозадачність економить час. Попри суворий контроль часу нічого не вдається зробити: вдома безлад, роботи багато, а сніданок завжди підгорає. Радість життя він знаходить тільки тоді, коли час розпадається.

Покази міжнародного конкурсу триватимуть з 1 по 4 жовтня в Unit City.

Фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва LINOLEUM – найбільший показ авторської анімації в Україні. Він промотує незалежну анімацію та створює умови для розвитку анімаційної та суміжних індустрій в Україні.