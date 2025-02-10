Анімація "Я померла в Ірпені" отримала нагороду на найбільшому фестивалі короткого метру

Кадр з фільму "Я померла в Ірпені"

Анімаційний фільм Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" отримав нагороду на найбільшому в світі фестивалі короткого метру – Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані (Франція).

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Стрічку відзначили в категорії "Найкраща міжнародна анімація".

"Цей тонкий фільм глибоко зворушує та кидає виклик традиційним установкам. Він занурює нас у подорож, яка досліджує емоційний, фізичний та духовний досвід переживання війни, як з особистого фокусу, так і з ширшої суспільної перспективи", – пояснили своє рішення члени журі.

Festival International du court metrage Clermont-Ferrand

"Ця нагорода є важливою для всієї української кіноіндустрії, не лише для анімаційної галузі", – наголосила у відеозверненні Анастасія Фалілеєва.

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Фільм "Я померла в Ірпені" зроблений у жанрі документальної анімації. У ньому режисерка розповідає власну історію: як у ранок повномасштабного вторгнення з хлопцем поїхала до Ірпеня, аби бути разом з його батьками.

Кадр з фільму "Я померла в Ірпені"

"Мені важко чітко відновити хронологію тих днів, мозок блокує спогади, стирає з пам'яті . Єдине що я знаю напевне – з кожним днем все стрімко ставало гірше. Іноді мені здається, що я померла в Ірпені", – розповідає про сюжет анімації Фалілеєва.

Кадр з фільму "Я померла в Ірпені"

Анімація брала участь у престижному анімаційному фестивалі в Ансі (Annecy International Animation Film Festival, Франція). Також після перемоги на Корейському фестивалі Bucheon International Animation Festival фільм було кваліфіковано на Оскар 2026.

Кадр з фільму "Я померла в Ірпені"

В Україні стрічка здобула гран-прі фестивалю анімації LINOLEUM, Kyiv international short film festival (KISFF) та нагороду національної премії кінокритиків "Кіноколо 2024".

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно у Клермон-Феррані – один із найпрестижніших кінофестивалів короткометражного кіно у світі та найбільший ринок короткого метру. Вперше був проведений 1979 року – тоді університетська кінематографічна спільнота Клермон-Феррана організувала тиждень короткометражного фільму. З 1988 року здобув статус міжнародного, та з кожним роком залучав все ширшу аудиторію.