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Документальний фільм про українських парамедикинь відзначили на Брюссельському кінофестивалі

Дар'я Лобанок — 30 червня, 17:45
Документальний фільм про українських парамедикинь відзначили на Брюссельському кінофестивалі
Режисеру вдалося зняти ідеальну історію для всіх тих, хто втомився від абстрактних портретів воєнної сучасності
2BRAVE PRODUCTIONS TAG FILM CLIN D’OEIL FILM

Документальний фільм "Куба & Аляска" про двох подруг парамедикинь режисера Єгора Трояновського отримала одразу дві нагороди на Брюссельському кінофестивалі.

Про це повідомили у соцмережах кінофестивалю.

Фільм отримав приз від журі та приз глядацьких симпатій у програмі "Тижневик режисерів".

Програма "Тижневик режисерів" знайомить глядачів з новими напрямками європейського кінематографа і цьогоріч включала сім фільмів.

Стрічка-переможиця розповідає історію військовослужбовиць парамедикинь Юлії Сидорової із позивними "Куба" та Олександри Лисицької "Аляска" на фронті. До війни "Куба" була дизайнеркою одягу, а Аляска працювала у медіа. Їхні життя кардинально змінилися, але їхня дружба та відданість допомагають одна одній.

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"Ці жінки – найкращі подруги й дотепні парамедикині на передовій в Україні, переживають спільну для всіх солдатів історію: чим довше вони захищають Україну, тим більше втрачають зв'язок із друзями, родиною та колишнім життям. Коли війна вкоренилася в них так глибоко, чи зможуть захисниці повернутися до колись безтурботного минулого буття?", – йдеться в описі до фільму.

Стрічку створила спільна команда України, Бельгії та Франції. Продюсерами фільму стали Ольга Брегман, Крістіан Попп і Ханне Фліпо.

Днями фільм показали на одному з найбільших фестивалів документального кіно Європи Sheffield Doc Fest, який тривав з 18 по 23 червня.

Брюссельський кінофестиваль фокусується на роботах європейського кінематографа. Його проводять щороку у Брюсселі. Його заснували у січні 1974 річні за ініціативою Бельгійської палати кінематографії та кінематографіста і кінокритика Дмитра Балашова. З 2003 року його перейменували на Європейський кінофестиваль у Брюсселі і переорієнтували на молоде кіно. 

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