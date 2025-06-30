Документальний фільм про українських парамедикинь відзначили на Брюссельському кінофестивалі

Режисеру вдалося зняти ідеальну історію для всіх тих, хто втомився від абстрактних портретів воєнної сучасності

Документальний фільм "Куба & Аляска" про двох подруг парамедикинь режисера Єгора Трояновського отримала одразу дві нагороди на Брюссельському кінофестивалі.

Про це повідомили у соцмережах кінофестивалю.

Фільм отримав приз від журі та приз глядацьких симпатій у програмі "Тижневик режисерів".

Програма "Тижневик режисерів" знайомить глядачів з новими напрямками європейського кінематографа і цьогоріч включала сім фільмів.

Стрічка-переможиця розповідає історію військовослужбовиць парамедикинь Юлії Сидорової із позивними "Куба" та Олександри Лисицької "Аляска" на фронті. До війни "Куба" була дизайнеркою одягу, а Аляска працювала у медіа. Їхні життя кардинально змінилися, але їхня дружба та відданість допомагають одна одній.

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"Ці жінки – найкращі подруги й дотепні парамедикині на передовій в Україні, переживають спільну для всіх солдатів історію: чим довше вони захищають Україну, тим більше втрачають зв'язок із друзями, родиною та колишнім життям. Коли війна вкоренилася в них так глибоко, чи зможуть захисниці повернутися до колись безтурботного минулого буття?", – йдеться в описі до фільму.

Стрічку створила спільна команда України, Бельгії та Франції. Продюсерами фільму стали Ольга Брегман, Крістіан Попп і Ханне Фліпо.

Днями фільм показали на одному з найбільших фестивалів документального кіно Європи Sheffield Doc Fest, який тривав з 18 по 23 червня.

Брюссельський кінофестиваль фокусується на роботах європейського кінематографа. Його проводять щороку у Брюсселі. Його заснували у січні 1974 річні за ініціативою Бельгійської палати кінематографії та кінематографіста і кінокритика Дмитра Балашова. З 2003 року його перейменували на Європейський кінофестиваль у Брюсселі і переорієнтували на молоде кіно.