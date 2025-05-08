Док про двох парамедикинь "Куба&Аляска" покажуть на британському кінофестивалі

Фільм про двох подруг парамедикинь поїде на найбільший кінофестиваль Європи

Документальний фільм про українських подруг парамедикинь "Куба&Аляска" Єгора Трояновського поїде на один з найбільших фестивалів документального кіно Європи Sheffield Doc Fest. Він відбудеться у Великій Британії з 18 по 23 червня.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Стрічка розповідає історію військовослужбовиць парамедикинь Юлії Сидорової із позивними "Куба" та Олександри Лисицької "Аляска" на фронті. До війни "Куба" була дизайнеркою одягу, а Аляска працювала у медіа. Їхні життя кардинально змінилися, але їхня дружба та відданість допомагають одна одній.

"Ці жінки – найкращі подруги й дотепні парамедикині на передовій в Україні, переживають спільну для всіх солдатів історію: чим довше вони захищають Україну, тим більше втрачають зв'язок із друзями, родиною та колишнім життям. Коли війна вкоренилася в них так глибоко, чи зможуть захисниці повернутися до колись безтурботного минулого буття?", – йдеться в описі до фільму.

Стрічку створила спільна команда України, Бельгії та Франції. Продюсерами фільму стали Ольга Брегман, Крістіан Попп і Ханне Фліпо.

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Афіша до фільму “Куба&Аляска”

Sheffield DocFest — це один з найбільших міжнародних фестивалів документального кіно та інтерактивних медіа. Щороку його проводять у Шеффілді у Великій Британії. Фестиваль заснували у 1994 році. Він став ключовою платформою для презентації найкращих світових документальних фільмів, а також інноваційних проєктів у сфері XR (VR/AR) та інтерактивного сторітелінгу.

Цьогоріч у програмі кінофестивалю є ще українські стрічки:

Shards of Light, режисери Міла Тешаєва і Маркус Ленц. Фільм розповідає про мешканців звільненого від з російської окупації Бучі. Як воєнні злочини переслідують їх. Однак жителі продовжують жити та відновлювати місто. Фільм досліджує складність життя у суспільстві, глибоко травмованому війною, де з часом зростають розбіжності.

Також до програми міжнародного фестивалю увійшов фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Ще один фільм My Dear Théo (З любов'ю з фронту) режисерки та військової Аліси Коваленко. Цей відеощоденник названий на честь маленького сина Аліси. Вона знімала своїх побратимів і посестер, а також розмови з їхніми дітьми.

Відбудеться світова прем'єра фільму A Simple Soldier (Простий солдат) Артема Рижикова та Хуана Каміло Круза.

В описі до стрічки пишуть, що український режисер і оператор Артем Рижиков перетворюється на загартованого професійного солдата, долаючи плутанину, хаос, душевний біль і реальність сучасної війни.