Документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида" зібрав рекордну касу за вихідні

Документальний фільм "Антарктида" тревел-блогера й телеведучого Антона Птушкіна побив касовий рекорд в Україні серед фільмів цього жанру за перші вихідні прокату.

Бокс-офіс стрічки у двох найбільших мережах кінотеатрів, Multiplex і "Планета кіно", сягнув майже 7,2 млн грн, підрахували у Forbes Ukraine.

Фільм "Антарктида" вийшов на великих екранах 4 вересня 2025-го.

Від того дня і до 7 вересня глядачі мережі кінотеатрів Multiplex придбали на нього 25 тисяч квитків загальною вартістю 4,87 млн грн, каже CEO Multiplex Роман Романчук.

Ще 11 тисяч глядачів подивилися стрічку в кінотеатрах "Планета кіно", що додало 2,3 млн грн в касу фільму.

"Якби не постійні тривоги протягом вихідних, "Антарктида", безперечно, зібрала би ще більше", – вважає СЕО мережі "Планета кіно" Наталія Байдан.

Байдан порівняла результат "Антарктиди" з показниками фільму "2000 метрів до Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова.

Документальний фільм про битву 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку вийшов у прокат 28 серпня 2025-го і зібрав майже 2 млн грн бокс-офісу за перші вихідні.

Це стало найкращим результатом серед документальних фільмів у 2025 році, за даними дистрибʼютора "Артхаус Трафік".

Попередній рекорд першого тижня прокату серед документальних стрічок також належав фільму Птушкіна – у квітні 2024-го стрічка "Ми, наші улюбленці та війна" зібрала 2,3 млн грн за перший вікенд.

Нагадаємо, документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар". А у 2024 році Чернов приніс Україні перший "Оскар" з документальним фільмом "20 днів у Маріуполі".