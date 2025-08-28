Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова представлятиме Україну на Оскарі

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар". У 2024 році Чернов приніс перший "Оскар" Україні з фільмом "20 днів у Маріуполі".

Про це повідомив Український оскарівський комітет.

"Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя", – зазначив оскарівський комітет.

Переглянути документальну стрічку наразі можна в українських кінотеатрах. Сьогодні, 28 серпня, розпочався офіційний прокат.

Шортліст із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" премії Оскар буде оголошено 16 грудня 2025 року.

Кінокритик УП.Культура Ярослав Підгора-Гвяздовський раніше розповідав, що стрічка "2000 метрів до Андріївки" є найкращим документальним фільмом року й може позмагатися за оскарівську статуетку цьогоріч.

"Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним", – відреагував на новину Мстислав Чернов.

Про фільм

Село Андріївка знаходиться за десять кілометрів від Бахмута. Під час українського контрнаступу у 2023 році там відбувалися запеклі бої.

У фільмі задокументовано як військові 3-ї окремої штурмової бригади вели бої за звільнення цього села. Автори стрічки зняли кожен крок операції.

Над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року. У команді, що долучилася до створення фільму – фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер, яка працювала з Черновим над фільмом "20 днів у Маріуполі" та Рейні Аронсон-Рат.

"Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути і чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі.

Перша – українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге – це не розмови про абстрактні метрі, десятки тисяч кілометрів.

Це про людські життя і кров героїв. Українці хочуть миру, але битимуться до кінця. Це не просто про метри землі – це про людські життя", – зазначив Чернов під час української прем'єри на фестивалі Docudays UA цьогоріч.

Це друга повнометражна стрічка режисера та журналіста Associated Press Мстислава Чернова, лауреата "Оскара", Пулітцера, BAFTA та нагород Гільдій режисерів і продюсерів Америки.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", на якому Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

В Україні вперше стрічку показали на Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз "Docu/Світ", відзнаку "Rights Now!" та Приз глядачів. Також Мстислав Чернов минулоріч представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів – Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Кінокритикиня Соня Вселюбська уже подивилася фільм та розповіла, чому ця стрічка є унікальним випадком в історії документального кіно, а також проаналізувала кінематографічні методи, в яких працює Чернов.

У 2024 році документальна стрічка Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко "20 днів у Маріуполі" отримала низку нагород, серед яких "Оскар", BAFTA та приз глядацьких симпатій фестивалю "Санденс".