Фільм "2000 метрів до Андріївки" побив цьогорічний рекорд за кількістю переглядів в кіно

Анастасія Большакова — 4 вересня, 15:45
Фільм 2000 метрів до Андріївки побив цьогорічний рекорд за кількістю переглядів в кіно
Презентація фільму на одному з міжнародних кінофестивалів
Надано Мстиславом Черновим

Документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" за перший вікенд прокату подивилися понад 10 тисяч глядачів.

Про це повідомляє дистриб'ютор фільму "Артхаус Трафік".

Як зазначають в команді, така кількість переглядів стала найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні. Стрічку випустили у прокат 28 серпня.

Покази в кіно досі тривають.

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар". У 2024 році Чернов приніс перший "Оскар" Україні з фільмом "20 днів у Маріуполі".

Про фільм

Село Андріївка знаходиться за десять кілометрів від Бахмута. Під час українського контрнаступу у 2023 році там відбувалися запеклі бої.

У фільмі задокументовано як військові 3-ї окремої штурмової бригади вели бої за звільнення цього села. Автори стрічки зняли кожен крок операції.

Над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року. У команді, що долучилася до створення фільму – фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер, яка працювала з Черновим над фільмом "20 днів у Маріуполі" та Рейні Аронсон-Рат.

"Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути і чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі.

Перша – українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге це не розмови про абстрактні метрі, десятки тисяч кілометрів.

Це про людські життя і кров героїв. Українці хочуть миру, але битимуться до кінця. Це не просто про метри землі – це про людські життя", – зазначив Чернов під час української прем'єри на фестивалі Docudays UA цьогоріч.

Це друга повнометражна стрічка режисера та журналіста Associated Press Мстислава Чернова, лауреата "Оскара", Пулітцера, BAFTA та нагород Гільдій режисерів і продюсерів Америки.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", на якому Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

В Україні вперше стрічку показали на Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз "Docu/Світ", відзнаку "Rights Now!" та Приз глядачів. Також Мстислав Чернов минулоріч представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів – Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Головне сьогодні