Фільм "2000 метрів до Андріївки" побив цьогорічний рекорд за кількістю переглядів в кіно

Документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" за перший вікенд прокату подивилися понад 10 тисяч глядачів.

Про це повідомляє дистриб'ютор фільму "Артхаус Трафік".

Як зазначають в команді, така кількість переглядів стала найкращим результатом серед цьогорічних документальних фільмів в Україні. Стрічку випустили у прокат 28 серпня.

Покази в кіно досі тривають.

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар". У 2024 році Чернов приніс перший "Оскар" Україні з фільмом "20 днів у Маріуполі".

Про фільм

Село Андріївка знаходиться за десять кілометрів від Бахмута. Під час українського контрнаступу у 2023 році там відбувалися запеклі бої.

У фільмі задокументовано як військові 3-ї окремої штурмової бригади вели бої за звільнення цього села. Автори стрічки зняли кожен крок операції.

Над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року. У команді, що долучилася до створення фільму – фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер, яка працювала з Черновим над фільмом "20 днів у Маріуполі" та Рейні Аронсон-Рат.

"Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути і чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі.

Перша – українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге – це не розмови про абстрактні метрі, десятки тисяч кілометрів.

Це про людські життя і кров героїв. Українці хочуть миру, але битимуться до кінця. Це не просто про метри землі – це про людські життя", – зазначив Чернов під час української прем'єри на фестивалі Docudays UA цьогоріч.

Це друга повнометражна стрічка режисера та журналіста Associated Press Мстислава Чернова, лауреата "Оскара", Пулітцера, BAFTA та нагород Гільдій режисерів і продюсерів Америки.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", на якому Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

В Україні вперше стрічку показали на Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз "Docu/Світ", відзнаку "Rights Now!" та Приз глядачів. Також Мстислав Чернов минулоріч представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів – Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.