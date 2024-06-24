Обійшов другу "Дюну". Мультфільм "Думками навиворіт 2" став найкасовішим фільмом 2024 року

Повнометражна анімація "Думками навиворіт 2" від студії Pixar за півтора тижні прокату зібрала 724,4 мільйонів доларів світового бокс-офісу та встановила низку рекордів.

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Мультфільм "Думками навиворіт 2" на сьогодні є найкасовішим фільмом 2024 року. За касовими зборами йому вдалося обійти стрічку "Дюна: Частина друга" режисера Дені Вільнева – її бокс-офіс склав 711,8 мільйонів доларів, повідомляє Variety.

За прогнозами, за тиждень друга частина популярного мультфільму про емоції перевищить позначку в 1 мільярд доларів касових зборів. Це зробить його першим фільмом після "Барбі", якому це вдалося. А також відкриє шлях до нового рекорду – здолати результат "Суперсімейки 2" (2018), яка з 1,2 мільярда доларів стала найкасовішим релізом Pixar за всю історію студії.

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У другий вікенд в прокаті "Думками навиворіт 2" вдалося зібрати 100 мільйонів доларів. Це найкращий результат серед анімаційних стрічок за всі часи. Крім того, друга частина анімації у другий вікенд зібрала більше, ніж перший фільм "Думками навиворіт" 2015 року – за перший вікенд прокату він заробив 90 мільйонів доларів.

Кадр з фільму "Думками навиворіт 2"

"Думками навиворіт 2" – це продовження популярного мультфільму від Disney та Pixar, що вийшов у 2015 році. Режисером є Келсі Манн.

Події другої частини відбуваються через рік після першого фільму. Головна героїня Райлі відсвяткувала свій 13-й день народження та готується до старшої школи. Її емоції Радість, Сум, Страх, Гнів та Відраза знайшли нову частину розуму Райлі – Самосвідомість.

Більше того, емоції зустрічають Тривожність та її чотирьох товаришів Заздрість, Хандру, Конфуз та Ностальгію. Тож тепер "старим" та "новим" емоціям доведеться боротися за Райлі.