"Думками навиворіт 2" став найкасовішим фільмом в історії Pixar
Повнометражна анімація "Думками навиворіт 2" стала найкасовішим фільмом за всю історію студії Pixar.
Станом на 10 липня родинний мультфільм заробив 1,25 мільярда доларів у світовому прокаті і таким чином обійшов попереднього рекордсмена – анімацію "Суперсімейка 2", яка заробила 1,24 мільярда доларів, пише Variety.
Сиквел про емоційне життя дівчинки-підлітка заробив у американському прокаті 543,5 мільйона доларів, а за межами США – 708 мільйонів доларів. Як розповіли УП.Культура в компанії "Кіноманія", яка є українським прокатником мультфільму, за результатами останнього вікенду "Думками навиворіт 2" заробив в українських кінотеатрах 96,28 мільйонів гривень (2,36 мільйонів доларів).
Крім того, "Думкам навиворіт 2" вдалося посісти четверте місце серед найкасовіших анімаційних фільмів усіх часів. Перша трійка цього рейтингу має такий вигляд: 3 місце – "Крижане серце" від Walt Disney Animation Studios ($1,29 млрд), 2 місце – "Брати Супер Маріо в кіно" від Illumination та Universal ($1,36 млрд) та 1 місце – "Крижане серце 2" від Walt Disney Animation Studios ($1,45 млрд).
Прокат мультфільму "Думками навиворіт 2" ще триває, тож він ще продовжить підніматися в чартах, б'ючи інші рекорди.
Раніше анімація "Думками навиворіт 2" здобула титул найкасовішого фільму 2024 року, обійшовши стрічку "Дюна: Частина друга" режисера Дені Вільнева.
Також приблизно за три тижні прокату друга частина популярного мультфільму про емоції зібрала в прокаті понад 1 мільярд доларів. Це зробило його першим фільмом після "Барбі", якому це вдалося.
"Думками навиворіт 2" – продовження популярного мультфільму від Disney та Pixar. Перша частина вийшла у 2015 році. Режисером другої частини є Келсі Манн.
Події другої частини відбуваються через рік після першого фільму. Головна героїня Райлі відсвяткувала свій 13-й день народження та готується до старшої школи. Її емоції Радість, Сум, Страх, Гнів та Відраза знайшли нову частину розуму Райлі – Самосвідомість.
Також емоції зустрічають Тривожність та її чотирьох товаришів Заздрість, Хандру, Конфуз та Ностальгію. "Старі" та "нові" емоції влаштовують справжню битву за Райлі.