Попри нещадну критику. За перший вікенд прокату "Джокер 2" став лідером за касовими зборами

Фільм Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох", що є продовженням стрічки 2019 року, за результамами першого вікенду прокату очолив список найкасовіших стрічок. Такого результату стрічці вдалося добитися попри негативні відгуки глядачів та критичні рецензії кінооглядачів.

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У міжнародному прокаті другому "Джокеру", що вийшов у прокат наприкінці минулого тижня, вдалося зібрати 81,1 млн доларів. Американські кінотеатри принесли стрічці лише 40 мільйонів доларів – це менше половини від суми бокс-офісу, яку заробив перший "Джокер" Філліпса. Втім, навіть такі збори не завадили його лідерству в прокаті, пише Variety.

На виробництво продовження стрічки 2019 року, яка принесла 11 номінацій на "Оскар" та перемогу у двох із них, кіностудія Warner Bros. витратила величезну суму – 200 мільйонів доларів. Для порівняння, перший "Джокер" мав бюджет у 65 мільйонів доларів.

Значно збільшили бюджет другої частини гонорари режисеру, а також виконавцям ролей Джокера Хоакіну Феніксу та Гарлі Квінн – співачці Леді Ґаґа.

Наразі фільм вийшов у прокат у 76 країнах, крім США. Найкращі результати "Джокер: Божевілля на двох" мав у Великій Британії (8 млн доларів), Німеччині (6,9 млн доларів), Італії (5,6 млн доларів). Цього тижня фільм вийде на екрани Японії, а 16 жовтня дебютує в Китаї.

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Прем'єра фільму "Джокер: Божевілля на двох", що розповідає про перебування Артура Флека (він же Джокер) у лікарні Аркхем, відбулася на Венеційському кінофестивалі. Після неї оцінка стрічки на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes була 63%. Коли фільм вийшов у широкий прокат, оцінка обвалилася до 33%.

Перший "Джокер" став надзвичайно прибутковим блокбастером: він заробив 335 мільйонів доларів у США та 743 мільйони доларів в міжнародному прокату.

Певний час він був найкасовішим фільмом з рейтингом R – цього року його посунув "Дедпул і Росомаха", що заробив 1,32 мільярда доларів у світовому прокаті.