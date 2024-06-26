Енн Епплбаум стала лавреаткою німецької Премії миру видавців

Польсько-американська журналістка й письменниця Енн Епплбаум здобула Премію миру німецьких книговидавців завдяки дослідженням політичних режимів сучасності та недалекого минулого.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Церемонія нагородження відбудеться 20 жовтня у церкві святого Павла у Франкфурті-на-Майні, йдеться на сайті премії.

Журналістка досліджує комуністичні та посткомуністичні системи в Радянському Союзі та в Росії, також вивчає механізми роботи авторитарної влади.

ВІДЕО ДНЯ

"Дослідження Епплбом про взаємозв'язок між економікою та демократією, а також її робота про вплив дезінформації та пропаганди на демократичні суспільства проливають світло на те, наскільки крихкими можуть бути ці суспільства – особливо коли демократії розмиваються зсередини успіхом автократів на виборах", – зазначили журі премії.

Крім того, Епплбаум, на думку Ради директорів премії, вдало поєднує історіографічні дослідження і становище сучасного світу. Її внесок оцінюють завдяки "збереженню демократії та миру", поки цінності постійно піддаються насмішкам і критиці.

Енн Епплбаум є лавреаткою Пулітцерівської премії у 2004 році, написала низку книжок про політичні режими: "ГУЛАГ" (2003), "Залізна завіса" (2012), "Червоний голод. Війна Сталіна проти України" (2019) та "Сутінки демократії. Спокуслива принада авторитаризму" (2020).

Вона є провідною експерткою з історії Східної Європи і однією з перших попередила про потенційно насильницьку політику експансії Путіна. Володимир Зеленський нагородив журналістку орденом Княгині Ольги третього ступеня у 2019 році та другого ступеня – у 2023 році.

Про Премію миру

Премія миру німецьких книговидавців відбувається кожного року на одному з найбільших книжкових фестивалів – на Франкфуртському книжковому ярмарку. Премією відзначають дієвців культури, які підтримують гуманність, взаєморозумінню між усіма людьми та націями світу.

Премія складає 25 тисяч євро. В різні роки її отримували філософи Герман Гессе та Карл Ясперс, письменниця Астрід Ліндгрен, мистецька критикиня Сьюзен Зонтаґ, письменник Салман Рушді. у 2022 лавреатом Премії миру став український письменник і поет Сергій Жадан.