Терміновий внесок: США нададуть кошти на друк дитячих книжок в Україні
Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати Америки виділять фінансування для термінового друку дитячої літератури та шкільних підручників. Про це він повідомив у своєму зверненні, 24 червня.
"Також хочу сьогодні подякувати Сполученим Штатам за нове рішення на підтримку наших людей. Вчасне гуманітарне рішення – Америка виділяє фінансування на терміновий друк книжок для дітей в Україні", – зазначив Зеленський.
За його словами, на виділену допомогу вдасться надрукувати 3 мільйони примірників. Зокрема, це підручники, які планують підготувати до початку шкільного року.
Як повідомляє книжкове видання "Читомо", рішення про надання коштів вже опублікували на сайті Білого Дому. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголошує, що підручники направлять у 12 тисяч українських шкіл. Він також додав, що це підтримка українського книговидання після атаки на "Фактор-Друк".
"Харківські друкарні виробляють значну частку всіх книжок України, у тому числі й підручників для українських дітей. Атакувавши ці друкарні, Росія нанесла удар по українській системі освіти. Ми не дозволимо росії досягти успіху", – йдеться у зверненні.
Підтримка книговидання в Україні
Внаслідок російського ракетного удару 23 травня по друкарні "Фактор-Друк" в Харкові було знищено 50 тисяч книг, а потужності видавничого ринку зазнали ризику скорочення майже на 40%. Після цієї новини охочі українці почали пропонувати підтримку видавництвам, які друкувались в цій поліграфії: збирати донати, купувати книжки та поширювати інформацію про знищення.
Знищені книжки пізніше представили на Книжковому Арсеналі, саме до якого готували нові видавничі партії. На одній з панельних дискусій фестивалю повідомили, що американський мільярдер Говард Баффет та його фонд допоможуть відновити обладнання та книгодрук знищеній росіянами харківській друкарні. Крім того, нададуть гранти для видавців та друкарень.