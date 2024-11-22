Попри скорочення прокату. Фільм "БожеВільні" за три вікенди зібрав 4 мільйони гривень

Фільм про радянську каральну психіатрію "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова зібрав у прокаті 4 173 941 гривню за перші три вікенди.

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Про це повідомляє пресслужба Державного агенства з питань кіно.

Переглянути стрічку на великих екранах протягом часу прокату прийшли 26 019 глядачів.

На 8 день показів "БожеВільних" режисер розповів про те, що кінотеатри почали скорочувати покази та залишати сеанси на ранковий час: "Зараз на 60% зменшилась кількість залів, й почали ставити нас на дуже незручний час – десь 10-11 ранку. Як правило люди ходять після роботи чи якщо це вихідні. Навіть великі кінотеатри знімають покази".

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На той момент збори фільму налічували 2,4 мільйона гривень, а в кінотеатри прийшло 15 тисяч глядачів.

В порівнянні за три вікенди художній фільм про Розстріляне відродження "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зібрав майже 13 мільйонів гривень, а "Конотопська відьма" за чотири тижні зібрала 42,5 мільйона гривень бокс-офісу.

Про стрічку "БожеВільні"

Фільм "БожеВільні" розповідає про волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу – спеціалізованої психіатричної лікарні, де стикається з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР. Знайомлячись з "пацієнтами" закладу, Андрій починає осягати, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.

Головного героя на екрані втілив актор Театру на Подолі, нині військовослужбовець Костянтин Темляк. Інші ролі зіграли: Наталія Бабенко, Ірма Вітовська, Дмитро Олійник, Андрій Мостренко, Остап Ступка та інші.

Стрічка вийшла в прокат 31 жовтня.