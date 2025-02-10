Документальний фільм "Порцелянова війна" отримав нагороду Гільдії режисерів США

Документальний фільм "Порцелянова війна", який потрапив до числа номінантів на Оскар 2025, отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

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Режисерів стрічки Брендана Белломо та Славу Леонтьєва відзначили нагородою у категорії "Найкращий режисер в документальному кіно", йдеться на сайті Гільдії режисерів США.

Минулого року саме у цій категорії переміг фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

"Порцелянова війна" розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками.

Режисер Слава Леонтьєв також є одним з головних героїв стрічки, а зараз захищає Україну зі зброєю в руках.

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Світова прем'єра стрічки відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.

Нагороду в категорії "Найкращий режисер ігрового кіно" здобув Шон Бейкер – режисер фільму "Анора" про роман сина російського олігарха та стриптизерки, що є донькою мігрантів. У своєму фільмі Бейкер зняв російського актора Юрія Борисова, який підтримує вторгнення РФ в Україну та знімався в пропагандистському кіно.

Переможці премії Гільдії режисерів США 2025:

Найкращий режисер ігрового кіно – Шон Бейкер, "Анора"

Найкращий режисер-дебютант ігрового кіно – РаМелл Росс, "Хлопчаки з нікелю"

Найкращий режисер драматичного серіалу – Фредерік Той, "Сьогун"

Найкращий режисер комедійного серіалу – Люсія Аньєло, "Хитрощі"

Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу – Стівен Зелліан, "Ріплі"