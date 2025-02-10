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Документальний фільм "Порцелянова війна" отримав нагороду Гільдії режисерів США

Марія Кабацій — 10 лютого, 10:55
Документальний фільм Порцелянова війна отримав нагороду Гільдії режисерів США
Себастьян Стен, Слава Леонтьєв та Брендан Белломо
DGA

Документальний фільм "Порцелянова війна", який потрапив до числа номінантів на Оскар 2025, отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards).

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Режисерів стрічки Брендана Белломо та Славу Леонтьєва відзначили нагородою у категорії "Найкращий режисер в документальному кіно", йдеться на сайті Гільдії режисерів США.

Минулого року саме у цій категорії переміг фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

"Порцелянова війна" розповідає про трьох митців із Харкова, які залишаються в прифронтовому місті і, не зважаючи на небезпеку, наповнюють його мистецтвом – прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками.

Режисер Слава Леонтьєв також є одним з головних героїв стрічки, а зараз захищає Україну зі зброєю в руках.

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Світова прем'єра стрічки відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року. Там він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. Українська прем'єра – на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.

Нагороду в категорії "Найкращий режисер ігрового кіно" здобув Шон Бейкер – режисер фільму "Анора" про роман сина російського олігарха та стриптизерки, що є донькою мігрантів. У своєму фільмі Бейкер зняв російського актора Юрія Борисова, який підтримує вторгнення РФ в Україну та знімався в пропагандистському кіно.

Переможці премії Гільдії режисерів США 2025:

  • Найкращий режисер ігрового кіно – Шон Бейкер, "Анора"
  • Найкращий режисер-дебютант ігрового кіно – РаМелл Росс, "Хлопчаки з нікелю"
  • Найкращий режисер драматичного серіалу – Фредерік Той, "Сьогун"
  • Найкращий режисер комедійного серіалу – Люсія Аньєло, "Хитрощі"
  • Найкращий режисер телефільму або міні-серіалу – Стівен Зелліан, "Ріплі"
  • Найкращий режисер документального фільму – Брендан Белломо та Слава Леонтьєв
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