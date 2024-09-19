Польщу на Оскарі 2025 представить фільм про українську родину на початку вторгнення Росії
Польша обрала свого представника на премії Оскар 2025 – це фільм "Під вулканом" режисера Даміана Коцура. Він показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення. У головних ролях – українські актори.
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Світова прем'єра драми відбулася нещодавно на кінофестивалі в Торонто, пише Deadline.
Cценарій стрічки написали Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором є Микита Кузьменко, відомий за робою над фільмами "Памфір", "Жива ватра". Головні ролі зіграли українські актори Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.
Фільм розповідає про українську родину Коваленків, яка перебуває у відпустці на Тенеріфе. Тут вони дізнаються про початок повномасштабного вторгнення і фактично перетворюються з туристів на біженців, залишаючись на острові. Історія подається з погляду 16-річної доньки Софії.
"Стан несподіванки, невизначеності та втрати посилює сімейні конфлікти... Стрічка, виконана в аскетичній формі, торкається найскладніших тем сучасності – війни, міграції – залишаючи у глядача відчуття, що кожен з нас може опинитися під вулканом, що прокидається… Невирішені конфлікти виходять на поверхню, і страх, який відчувають члени сім’ї, змішується з почуттям провини", – зазначає Оскарівський комітет Польщі.
Наступного тижня стрічка "Під вулканом" відкриє 49-й Фестиваль польського кіно у Гдині.
Який фільм обрала Україна?
Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну на премії Оскар 2025. Ним став пострадянський нуар Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".
Крім "Ля Палісіади", в національному відборі брали ще три фільми: "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка, "Ми були рекрутами" Любомира Левицького та "Мирні люди" Оксани Карпович.
Стрічка Сотниченка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого. Події відбуваються в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.