Польщу на Оскарі 2025 представить фільм про українську родину на початку вторгнення Росії

Польша обрала свого представника на премії Оскар 2025 – це фільм "Під вулканом" режисера Даміана Коцура. Він показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення. У головних ролях – українські актори.

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Світова прем'єра драми відбулася нещодавно на кінофестивалі в Торонто, пише Deadline.

Cценарій стрічки написали Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором є Микита Кузьменко, відомий за робою над фільмами "Памфір", "Жива ватра". Головні ролі зіграли українські актори Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.

Кадр з фільму "Під вулканом"

Фільм розповідає про українську родину Коваленків, яка перебуває у відпустці на Тенеріфе. Тут вони дізнаються про початок повномасштабного вторгнення і фактично перетворюються з туристів на біженців, залишаючись на острові. Історія подається з погляду 16-річної доньки Софії.

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Кадр з фільму "Під вулканом"

"Стан несподіванки, невизначеності та втрати посилює сімейні конфлікти... Стрічка, виконана в аскетичній формі, торкається найскладніших тем сучасності – війни, міграції – залишаючи у глядача відчуття, що кожен з нас може опинитися під вулканом, що прокидається… Невирішені конфлікти виходять на поверхню, і страх, який відчувають члени сім’ї, змішується з почуттям провини", – зазначає Оскарівський комітет Польщі.

Наступного тижня стрічка "Під вулканом" відкриє 49-й Фестиваль польського кіно у Гдині.

Який фільм обрала Україна?

Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну на премії Оскар 2025. Ним став пострадянський нуар Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

Крім "Ля Палісіади", в національному відборі брали ще три фільми: "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка, "Ми були рекрутами" Любомира Левицького та "Мирні люди" Оксани Карпович.

Стрічка Сотниченка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого. Події відбуваються в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.