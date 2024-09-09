Названо фільм, що представить Україну на Оскарі 2025

Український Оскарівський Комітет на засіданні у понеділок, 9 вересня, обрав фільм, який представлятиме Україну на 97-й премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар".

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Від України претендентом на номінацію у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде подано фільм Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

Крім "Ля Палісіади", в національному відборі брали ще три фільми: "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Тараса Томенка, "Ми були рекрутами" Любомира Левицького та "Мирні люди" Оксани Карпович.

Фільм, що представить Україну на Оскарі 2025, обрали шляхом голосування 14 членів Оскарівського Комітету.

"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах!" – зазначив голова Українського Оскарівського Комітету, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

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Про що фільм "Ля Палісіада"

"Ля Палісіада" – повнометражний дебют Філіпа Сотниченка. Жанр стрічки творці називають пострадянський нуар. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Стрічка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого. А коли бачить, як проводять судові експерименти над підозрюваним, починає сумніватися у прозорості системи правоохоронних органів.

Зйомки фільму відбувалися на Закарпатті та в Києві. Для них використовували особливу технологію, що передбачає поєднання плівкового ретро-зображення та сучасних цифрових технологій.

Головні ролі у фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерія Олейникова, Олена Мамчур, Олександр Марлєєв.

Світова прем’єра фільму відбулася на Роттердамському кінофестивалі. Там стрічка була представлена у головному конкурсі та отримала нагороду FIPRESCI.