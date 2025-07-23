Повернення Гаррі Поттера: як святкуватимуть 20-річчя фільму

У вересні в кінотеатрах знову запустять фільм про Гаррі Поттера

1 вересня відзначать 20-річчя з моменту виходу першого фільму про Гаррі Поттера. У кінотеатри по всьому світу повернуть фільм "Гаррі Поттер і Келих вогню" в обмеженому прокаті. Заходи відбудуться в Європі, Азії та Північній Америці

Масштабне святкування 20-річчя анонсував Warner Bros., пише Variety.

Уже в середині серпня Warner Bros. спільно зі Snap Inc. запустять чотири нові 3D-лінзи Bitmoji, натхненні світом Гаррі Поттера. Користувачі Snapchat завдяки фільтрам зможуть віртуально перенести свої Bitmoji у знакові локації франшизи – будинок Дурслів, Платформу 9¾, церемонію "Келих вогню" та сцену з чарівними шахами з "Філософського каменю".

У яких містах святкуватимуть 20 річницю виходу першої частини Гаррі Поттера?

У Лондоні 31 серпня в кінотеатрі Cineworld Leicester Square відбудеться безкоштовний показ четвертої частини фільму "Келих вогню". Під час перегляду також відбудеться пряма трансляція сесії запитань і відповідей з Джеймсом та Олівером Фелпсами (Фредом та Джорджем Візлі), яку модеруватиме телеведуча Їнка Бокінні.

На заході буде реквізит від Warner Bros. Studio Tour London, з яким можна фотографуватися та призи від Lego та The Noble Collection.

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1 вересня на платформі Hogwarts Express у студійно турі Warner Bros. відбудеться захід, на який запрошено 300 гостей.

У Північній Америці в Нью-Йорку та Чикаго в магазині Гаррі Поттера з 29 липня будуть ексклюзивні товари з обмеженим терміном дії.

Бродвейська вистава пропонує квитки на "Гаррі Поттер і прокляте дитя" на 1 вересня за спеціальною ціною – 19 доларів.

У Парижі 30 серпня у бібліотеці Святої Женев'єв проходитиме освітній захід присвячений Гаррі Поттеру. На ньому будуть інтерактивні вікторини та спеціальний диктант від Соланж Буланже – французького голосу Долорес Амбридж.

У Гамбурзі 20-річчя святкуватимуть три дні з 29 серпня по 1 вересня у Westfield Hamburg-Überseequartier, а 10 книгарень Thalia по всій країні проводитимуть тематичні акції з середини серпня до середини вересня. Спеціальні нічні заходи заплановані у книгарнях Thalia у Дюссельдорфі, Ганновері, Лейпцигу та Гамбурзі.

У Мілані 1 вересня в театрі Teatro Nazionale відбудеться безкоштовний захід з інтерактивними іграми та зірковими гостями.

У Мадриді ще не розкрили всіх деталей, поки відомо лише, що святкування триватиме 31 серпня та 1 вересня.

У Токіо з 29 по 31 серпня на бейсбольних матчах команди "Сайтама Сейбу Лайонс" відбудеться спеціальний виступ на тему "Гаррі Поттера", де актори з "Проклятої дитини" здійснять почесний перший кидок.

У Шанхаї з 7 по 10 серпня гратимуть саундтреки з фільмів на концертах "В’язень Азкабану" та "Келих вогню", а у Ханчжоу готують святкову програму на Західному озері наприкінці серпня.

Навесні 2023 року Warner Bros. оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг – Джоан Роулінг.

Американська телевізійна компанія НВО оголосила початок зйомок серіалу про Гаррі Поттера. Його випуск запланований на 2027 рік на телеканалі НВО та стримінговому сервісі HBO Max.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".

Також оголосили акторський склад другорядних персонажів: Рорі Вілмота в ролі Невілла Лонгботома, Амоса Кітсона в ролі Дадлі Дурслі, Луїзу Брілі в ролі мадам Роланди Гуч та Антона Лессера в ролі Гарріка Олівандера.